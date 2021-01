La star Mandalorian Gina Carano n’a pas appris le grand secret final avant d’être sur le plateau

The Mandalorian La star Gina Carano n’était pas au courant du camée final de la saison 2 jusqu’au jour du tournage. Jon Favreau et Dave Filoni se sont donné beaucoup de mal pour s’assurer Guerres des étoiles Les fans ont été choqués à la fin de la saison 2, ce qu’ils ont accompli de plus d’une manière. Alors qu’il y avait eu des chuchotements d’un projet solo de Boba Fett pendant des années, peu de fans savaient qu’une scène post-crédits allait officiellement annoncer Le livre de Boba Fett. Cependant, c’était la deuxième surprise de l’épisode.

La première surprise de The Mandalorian La finale de la saison 2 était évidemment le retour de Mark Hamill pour reprendre le rôle de Luke Skywalker. Afin de garder secret le camée de Hamill, le casting n’en a même pas été informé et ce n’était pas dans les scripts qui leur ont été donnés. Gina Carano, ainsi que le reste de la distribution et de l’équipe, ont été assez choqués. Elle avait ceci à dire.

«Alors j’ai commencé à le découvrir dans la bande-annonce de maquillage, essentiellement parce que vous vous dites: ‘Oh attend, qui est-ce?’ Et parce qu’ils ne l’ont pas dit dans le script … Et puis vous savez … tous ceux qui ont travaillé sur The Mandalorian est fou, comme les fans insensés de Star Wars. Et ils ont les chemises et ils se disent: «Attendez une seconde». Et donc, tout le monde commence à chuchoter un peu. «

Gina Carano a continué en déclarant que The Mandalorian est «la chose la plus secrète à laquelle j’ai jamais participé». Elle continue, « au point où vous devez porter des capes entre les studios. Comme de grandes capes noires pour que, comme, vous savez que quelqu’un du haut du toit ne prenne pas de photos. » Comme les projets précédents de Lucasfilm, les scripts sont gardés sous clé. Carano dit, « vous n’obtenez que les scripts dans lesquels vous êtes. Et ils ont un nom imprimé partout donc, si quelque chose sort jamais … »

En fin de compte, le secret entourant la finale de la saison 2 de The Mandalorian a porté ses fruits. Guerres des étoiles les fans étaient ravis et Mark Hamill a continué à être humilié par la réponse. Gina Carano a poursuivi en déclarant qu’elle était douée pour garder les «secrets», ce qui explique plus que probablement pourquoi elle a toujours un emploi chez Lucasfilm. Quant à savoir ce que son personnage fera dans la saison 3, cela n’est pas clair pour le moment, et même si elle le savait, Carano ne le dirait pas.

Gina Carano savait que c’était une grande responsabilité d’assumer le rôle de Cara Dune dans The Mandalorian depuis le début. « A partir du moment où je suis sorti sur scène pour [Star Wars Celebration], et obtenir ce genre d’énergie du Fans de Star Wars, puis j’ai réalisé: « Les gens adorent ça » « , a-t-elle expliqué. » Alors pourquoi ne voudraient-ils pas être surpris? « Pour l’instant, il semble que les surprises continueront à venir Guerres des étoiles Ventilateurs. Vous pouvez consulter l’interview de Carano ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Drunk 3PO.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Netflix, Streaming