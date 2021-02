La star de WandaVision tease le grand camée Marvel qui n’a pas fui, alors qui est-ce?

Il semble WandaVision a au moins une surprise majeure en réserve pour les fans de Marvel. Selon Elizabeth Olsen, qui fait la une de la série sous le nom de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, la série comportera un caméo majeur. Comme on pouvait s’y attendre, l’actrice n’était pas disposée à divulguer des détails pour le moment, afin de maintenir la surprise et de ne pas contrarier les seigneurs Disney / Marvel. Cela nous laisse donc avec la question brûlante de savoir qui est-ce?

Elizabeth Olsen, qui joue le rôle depuis Avengers: l’ère d’Ultron dans l’univers cinématographique Marvel, a fait le tour de la presse pour promouvoir la série Disney +. Au cours d’une récente interview, on lui a demandé si la série comporterait un camée similaire à l’apparition choquante de Luke Skywalker à la fin de The Mandalorian saison 2, Olsen a confirmé que c’était le cas. Mais elle n’a rien proposé de plus que son excitation pour le moment. Voici ce qu’elle avait à dire à ce sujet.

« Oui. Je suis vraiment excité. »

Sans en dire beaucoup, c’est une réponse révélatrice et laisse la porte grande ouverte à la spéculation. L’univers Marvel est vaste et les possibilités sont nombreuses. Peut-être trop pour permettre même des spéculations raisonnables. Mais nous savons que WandaVision mènera directement aux événements de Docteur Strange dans le multivers de la folie, dans laquelle Elizabeth Olsen jouera également. Alors peut-être pourrions-nous voir Benedict Cumberbatch apparaître comme le Sorcier Suprême? Mais cela pourrait-il être considéré comme quelque chose du même niveau que le retour de Luke Skywalker au Guerres des étoiles univers? Probablement pas. Étant donné que le créateur Jac Schaeffer, dans la même interview, a confirmé qu’il reste tant de surprises en réserve. »Elle a également déclaré ce qui suit.

« J’encourage tous les fans à s’installer, car il y en a d’autres à venir. »

Une chose à considérer est que Wanda a des liens majeurs avec les X-Men dans les pages de Marvel Comics. Plus précisément, Magneto est son père. Bien que le MCU n’ait pas été autorisé à s’adresser aux mutants dans le passé, grâce à la fusion Disney / Fox, les droits sur ces personnages sont de retour entre les mains de Marvel Studios. Donc, peut-être, cela pourrait être notre point d’entrée pour les mutants dans cet univers. Étant donné que le multivers est sur le point d’être exploré dans Docteur Strange 2 et Spider-Man 3, cela semble plus possible que jamais. Il convient également de noter que des rumeurs ont déjà suggéré qu’Evan Peters pourrait apparaître à un titre assez surprenant.

WandaVision n’est que la pointe de l’iceberg pour Marvel TV en direct sur Disney +. Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Mme Marvel, Oeil de faucon, She-Hulk, Chevalier de la lune, Invasion secrète, Coeur de pierre et Guerres d’armure sont également en préparation. De plus, nous avons récemment appris un Wakanda série est en développement. Ainsi, les phases 4 et 5 du MCU seront lourdes du côté de la télévision. Et, contrairement aux émissions en direct de l’ère MCU, ces émissions seront étroitement liées aux films. WandaVision revient avec un nouvel épisode ce vendredi sur Disney +. Cette nouvelle nous parvient via TVLine.

