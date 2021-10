La star de TikTok, Max Balegde, se présente pour I’m A Celebrity dans une vidéo virale hilarante

Nous avons besoin de Max Balegde sur I’m A Celebrity Get Me Out Of Here et nous en avons besoin maintenant !

Internet se rallie à l’icône de TikTok, Max Balegde, suite à sa viralité Je suis une célébrité… Sors-moi d’ici vidéo d’audition.

Si vous ne savez pas qui est Max Balegde, où étiez-vous ? Le bien-aimé TikToker a gagné plus de 1,5 million de followers sur la plate-forme grâce à ses vidéos hilarantes et à sa personnalité adorable. Depuis qu’il est devenu une célébrité virale, Max a également interviewé des personnes comme MNEK, Kitty Scott-Claus et Sigrid, et sa popularité à la fois en ligne et hors ligne ne montre aucun signe de ralentissement.

En fait, Max est tellement aimé que les fans veulent qu’il concoure sur Je suis une célébrité et maintenant il a fait une vidéo demandant d’y aller.

La star de TikTok, Max Balegde, devient virale avec I’m A Celebrity… Get Me Out of Here bande d’audition. Photo : @Max_Balegde via TikTok, ITV

Hier (28 octobre), Max a posté une vidéo dans laquelle il dit : « J’ai été tagué dans des vidéos de gens disant qu’ils me veulent sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here et j’ai aussi un gros désir C’est donc ITV, si vous écoutez, voici les choses que j’apporterai à la série. »

Il a ensuite expliqué ce qui ferait de lui un bon candidat : ​​ » Premièrement, je serais probablement la non-célébrité que personne ne sait même qui ils sont et vous n’auriez pas à me payer autant. Deuxièmement, je ferais absolument tout. Je serais moche sur tout, sans aucun doute. Troisièmement, j’essaie de perdre du poids depuis des lustres et rien ne fonctionne, donc du riz et des haricots depuis un mois, tu essaies de me baiser ?

Max a terminé en disant: « Enfin, j’ai peur de tout, je serai Gillian McKeithing à gauche, à droite et au centre. S’il y a une araignée, défaillir. Si je dois aller dans l’eau, je me noie. Une télévision géniale. Je Je suis désolé, ITV règle quelque chose ici. »

Dans l’état actuel des choses, ITV n’a pas encore annoncé sa programmation, mais des célébrités telles que Rylan Clark et Maura Higgins devraient toutes participer. Max a également sous-titré la vidéo TikTok: « L’idée que je sois dans la jungle avec Jade Thirlwall est phénoménale », suite aux suggestions des fans selon lesquelles Little Mix’s Jade devrait participer.

La vidéo de Max a actuellement été visionnée plus de 800 000 fois avec plus de 200 000 likes, il y a donc certainement des fans qui aimeraient le voir dessus. ITV a également commenté la vidéo de Max avec un emoji pour les yeux.

Qu’est-ce que tu penses? ITV devrait-il faire participer Max à l’émission?

