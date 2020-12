La star de «  The Sound of Metal  » Riz Ahmed explique pourquoi jouer le rôle de Ruben a eu envie de sauter dans le «  Deep End  »

Riz Ahmed donne l’une de ses performances les plus puissantes à ce jour en Le son du métal. Mais s’attaquer à ce rôle de film intense n’a pas été facile pour l’acteur lauréat d’un Emmy Award. Et il a récemment révélé à quel point le défi était satisfaisant.

Riz Ahmed | Studios Amazon

‘The Sound of Metal’ est l’un des rôles les plus intenses de Riz Ahmed

Après une première au Festival du film de Toronto en septembre 2019, Le son du métal a fait ses débuts en streaming sur Amazon Prime Video le 4 décembre 2020. Le film – qui vient du scénariste / réalisateur Darius Marder – raconte l’histoire de Ruben Stone (Riz Ahmed), un batteur et ancien toxicomane qui joue dans un groupe avec son petite amie, Lou (Olivia Cooke), et devient soudainement sourde.

Avant de jouer dans Le son du métal, Ahmed est apparu dans plusieurs films à succès, dont Venin, Rogue One, et Jason Bourne. En 2017, l’acteur britannique a remporté un Primetime Emmy pour le meilleur acteur principal pour son rôle dans le drame de HBO, La nuit de. Avec cette victoire, Ahmed est devenu le premier musulman et le premier asiatique à recevoir cet honneur.

EN RELATION: Will Smith « Will From Home » et d’autres émissions de quarantaine de célébrités qui valent le détour

C’était un défi invitant pour lui

Dans Le son du métal, Le personnage d’Ahmed, Ruben, est un musicien en activité qui perd inopinément son audition. Il doit apprendre à naviguer dans la vie avec ce nouveau handicap. Mais il doit aussi renouer avec lui-même et découvrir un nouveau but.

En parlant à Time, Ahmed a révélé qu’il savait qu’il devrait apprendre à jouer de la batterie et à apprendre la langue des signes pour assumer le rôle. Mais il a noté que c’était un défi invitant qu’il était ravi de relever.

#Soundofmetal a été l’expérience créative la plus intense et la plus enrichissante de ma vie. Connecter avec des gens que je n’aurais pas autrement, et me connecter plus profondément que jamais avec moi-même. J’espère qu’il se connecte avec vous. pic.twitter.com/aJE6VR32F3 – Riz Ahmed (@rizwanahmed) 4 décembre 2020

«Quand j’ai entendu parler de ce rôle d’acteur vraiment intense et émotionnel dans son film qui impliquait également l’apprentissage de la langue des signes et la façon de jouer de la batterie, il y avait quelque chose de si ridicule dans cette idée que je voulais aller dans le fond», a expliqué Ahmed. «C’est comme ça que j’aime aborder la vie, je suppose: allez-y à fond.»

Le film entier a été tourné en quatre semaines. Et le réalisateur Darius Marder a poussé Ahmed à donner des performances brutes et significatives en très peu de prises.

«Darius a délibérément rendu les choses plus difficiles en disant: ‘Nous allons tourner sur film, et nous n’avons pas d’argent, nous avons donc deux prises pour tout”, a déclaré Ahmed. «Plus nous faisions cela, c’était comme: ‘Nous n’avons aucun contrôle.’ Le film est alors capable de vous dire ce que c’est, plutôt que de le mettre en laisse et de le faire marcher dans la direction où vous pensez qu’il devrait aller.

Riz Ahmed portait des écouteurs à bruit blanc pour se plonger dans le rôle de « The Sound of Metal »

Lorsque vous parlez à Showbiz 45secondes.fr à propos de Le son du métal au Festival du film de Toronto en 2019, Ahmed a révélé qu’il portait des écouteurs à bruit blanc pour ne pas s’entendre parler. Et il communiquait via la langue des signes chaque fois qu’il le pouvait.

C’EST AUJOURD’HUI LE JOUR! #SoundOfMetal est sur Prime maintenant!

Je conseille à tout le monde d’activer les sous-titres. Il est censé être vu de cette façon. De plus, si vous entendez, veuillez utiliser des écouteurs. Et surtout, je souhaite à tous une véritable expérience. pic.twitter.com/saImQrErhQ – Darius Marder (@dariusmarder) 4 décembre 2020

«C’était une introduction à une nouvelle façon d’être», a déclaré Ahmed. «Une nouvelle façon de se connecter et de communiquer. J’ai eu le privilège d’avoir un aperçu de la beauté et de la richesse de la culture sourde et de la communauté des signatures. J’ai eu la chance d’être accueilli par cette communauté au cours de la réalisation de ce film. «

«Et vous savez que c’est intéressant quand vous signez, vous ne pouvez pas vous cacher derrière des mots», a-t-il ajouté. «Vous devez exprimer avec tout votre corps, donc cela finit par être une expérience beaucoup plus émotive que je trouve que de communiquer à travers des mots dans un masque de mots. J’étais donc reconnaissant pour cela, et c’était vraiment enrichissant pour moi.