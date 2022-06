La star de Stranger Things, Maya Hawke, sur l’annulation de Roe v. Wade : « F*** the Supreme Court »

La décision prise par la Cour suprême de mettre fin à la protection constitutionnelle de l’avortement en annulant Roe c. Wade a suscité une grande controverse dans tout le pays. De nombreuses célébrités se sont ouvertes sur la situation car de nombreuses critiques ont été adressées à la Cour suprême. Choses étranges étoile Maya Hawk est la dernière à peser et à vraiment souligner ce qu’elle ressent, il a fallu un certain mot de quatre lettres pour souligner son point.

Mardi soir, Hawke est apparu sur The Tonight Show pour une interview avec Jimmy Fallon. Elle a parlé de l’histoire de sa propre famille avec l’avortement, faisant référence à la mère Uma Thurman décrivant l’avortement qu’elle avait eu à l’adolescence dans un éditorial écrit pour le Washington Post en 2021. Hawke le décrit comme un « très bel essai » qui résume pourquoi il était si important pour Thurman d’avoir fait la procédure quand elle l’a fait.

FILM VIDÉO DU JOUR

«Nous venons de parler de la décision de la Cour suprême et de cet essai que ma mère a écrit il y a quelques mois lorsqu’ils imposaient ces restrictions supplémentaires à l’accès à l’avortement, et cela précédait en quelque sorte tout cela. Ma mère a écrit ce très bel essai sur son avortement qu’elle a eu quand elle était très jeune, et sur le fait que si elle ne l’avait pas eu, elle ne serait pas devenue la personne qu’elle est devenue, et je ne serais pas existent, et comment la vie de mes deux parents aurait été totalement déraillée si elle n’avait pas eu accès à des soins de santé sûrs et légaux – des soins de santé fondamentaux.

Maya Hawke n’est pas fan de la Cour suprême

Netflix

Maya Hawke a poursuivi en expliquant comment cette décision causera beaucoup plus de mal que de bien, et pour toutes les vies que cela aura un impact, le Choses étranges star est en colère contre la Cour suprême. Bien qu’elle soit à la télévision en réseau, elle n’a pas pu s’empêcher de jurer de souligner ce qu’elle ressent vraiment, même si les jurons ont manifestement été émis lorsqu’ils ont été diffusés sur NBC. Après avoir largué une bombe F et demandé si elle avait franchi une ligne, Jimmy Fallon l’a encouragée, lui disant qu’elle pouvait « absolument dire cela », ce qui l’a amenée à en obtenir quelques autres.

« Bien sûr, les gens riches pourront toujours se faire avorter, mais tant de gens, à cause de cette décision cette semaine, non seulement ne pourront pas poursuivre leurs rêves, mais perdront en fait la vie et ne seront pas en sécurité. Et je voulais juste dire que, genre, putain de Cour Suprême… Je peux dire, « F*** la Cour Suprême » ? Oh, merde la Cour Suprême. Ouais, rock on. Mais nous allons continuer à nous battre et nous allons gagner, comme nos grands-mères l’ont fait.

Pendant ce temps, Hawke peut être vu dans la seconde moitié de la quatrième saison de Choses étranges qui sera très prochainement diffusé sur Netflix. La seconde moitié de la saison sera lancée le 1er juillet 2022. La première moitié est maintenant disponible en streaming avec les trois saisons précédentes de la série.