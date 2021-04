La star de Stranger Things demande une retombée à la WandaVision de son personnage

Avec trois saisons publiées, Des choses plus étranges a réussi à convaincre les téléspectateurs du service de streaming Netflix qu’aujourd’hui ils sont déjà fans de la série et ils comptent les jours jusqu’à leur retour dans la quatrième tranche. Le spectacle développé dans les années 80 et avec de multiples références à la culture pop de l’époque est composé d’un large casting d’enfants qui commencent déjà à faire leur chemin. L’un d’eux a récemment parlé et a clairement indiqué qu’il souhaitait que son personnage soit dérivé. Serait-ce une bonne décision?

Les enregistrements de la partie 4 sont actuellement en cours du programme créé par Matt et Ross Duffer pour la plateforme, qui a été touché par la pandémie de coronavirus en 2020, comme d’autres productions cinématographiques et télévisuelles. Bien que rien de l’intrigue n’ait été révélé, les photos des lieux de tournage et les déclarations de l’un de ses acteurs prévoient que nous verrons la saison la plus effrayante de toutes.

+ Une star de Stranger Things demande le spin-off de son personnage

Chacun des personnages, en particulier les enfants, a son charme et a réussi à être le favori des téléspectateurs, mais peut-être que si un sondage était fait, qui finirait comme le gagnant serait Dustin, interpreté par Gaten matarazzo. L’acteur reconnaît ce qu’il a réalisé au cours des trois épisodes de la série et sait qu’il est l’un des visages les plus populaires parmi les fans, alors avoué au milieu ET vous aimeriez avoir votre propre spin-off.

«Je pense qu’un spin-off Dustin-Steve serait bien s’il était dans un format bizarre. Comme s’ils n’avaient pas fait un programme complet « , il a souligné. Il a ensuite commenté comment il aimerait que ce soit: «Comme une chose de type WandaVision ou comme une chose de type série Web où sur YouTube, il y a des épisodes hebdomadaires de petites farces qui entrent, comme de temps en temps, comme une émission de croquis. Ce serait génial. Vous cassez le format « .

Que si, après ces mots, il admettait: « Je ne sais pas si une série entière de Dustin et Steve est durable. Que vont-ils faire pendant toute une saison, rien qu’eux? ». Pour le moment, ce projet n’est que des mots de Matarazzo, qui a également déclaré il y a une semaine qu’ils avaient eu de nombreux problèmes à filmer au milieu de la crise sanitaire due à Covid-19 et que la quatrième saison était retardée.