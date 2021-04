La star de Stranger Things admet que la saison 4 est en retard

La quatrième saison de Stranger Things a eu sa première et unique bande-annonce officielle le 14 février 2020. À partir de ce moment-là, le contexte a complètement changé en raison de la pandémie de coronavirus et le tournage qui avait commencé a dû être suspendu jusqu’en octobre de l’année dernière. Avec le début des travaux, la date de sortie approche, mais elle le fait plus lentement que prévu. Dans les dernières heures, Gaten Matarazzo en a parlé et a admis les retards de la série Netflix. Quand ça sort?

Cette année, l’activité dans les lieux de Atlanta, Géorgie c’est différent des saisons précédentes. D’un côté, protocoles sanitaires stricts sont une priorité pour protéger les travailleurs et d’autre part les écrivains Matt et Ross Duffer ils ont eu plus de temps pour scénariser le total des épisodes et il y en a moins à définir à la volée.







L’interprète de Dustin Henderson dans un entretien avec Collider et s’est exprimé sur l’aspect positif de la situation: « Cette année, il n’y a aucune excuse pour ne pas avoir la saison entièrement écrite. Quand nous sommes allés à notre première table de lecture, qui était en février 2020, nous espérions commencer à filmer directement et ça allait être la même situation, ils allaient commencer par des épisodes jusqu’au 5 et nous allions probablement faire le pareil, mais nous n’avons eu que six épisodes, alors ils ont dit: nous ferions mieux de finir « .

Ils affirment que la saison 4 de Stranger Things est retardée

Cependant, l’acteur de 18 ans n’a pas caché les problèmes de tournage pendant la pandémie et a averti qu’il y a peu de dates d’enregistrement fiables. «C’est vraiment plus une estimation de quand nous tournerons la prochaine fois, quand nous finirons, quand la sortie aura lieu, nous ne savons pas au jour le jour si nous tournerons la semaine prochaine.révélé.

En fait, Matarazzo a indiqué qu’en avril il devait filmer une plus grande partie de la série, mais il n’a pas encore de date confirmée. « Je ne connais pas encore de date exacte. Donc à cause de ça, il n’y a vraiment aucun moyen de savoir quand on va finir. », a conclu sur l’incertitude qui règne autour du tournage.

Quand est-ce que Stranger Things saison 4 est-il diffusé sur Netflix?

Bien que certaines images des acteurs aient été divulguées, il y a encore très peu d’informations de Netflix concernant la quatrième saison. Au début de l’année, on a émis l’hypothèse d’une possible date de première le 21 août 2021, mais il n’y a eu aucune confirmation officielle à cet égard.