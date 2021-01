La star de Shang-Chi, Simu Liu, est passée d’aimer à détester son costume de super-héros MCU

Le MCU poursuit sa mission d’injecter plus de diversité dans son panthéon de super-héros. Shang-Chi et la légende des dix anneaux présentera le premier super-héros asiatique de la franchise. L’acteur et cascadeur canadien Simu Liu a été choisi dans le rôle du héros titulaire du film. Dans une interview accordée à Toronto Life, l’acteur a révélé qu’essayer pour la première fois son costume de super-héros l’avait ému aux larmes, avant de céder la place à l’irritation.

« La première fois que j’ai essayé le costume de super-héros de Shang-Chi. Marvel n’a jamais eu de rôle principal asiatique, donc c’était un moment si rare et percutant, pour moi en tant qu’acteur mais aussi pour les gens qui me ressemblent. J’ai failli pleurer. Ça était si émouvant. Et puis, bien sûr, au cinquième jour, je me suis dit, Oh mon dieu, je déteste cette chose, pourquoi y a-t-il autant de fermetures éclair? «

Dans les bandes dessinées, le personnage de Shang-Chi est né et a grandi en Chine par son père, qui était un cerveau criminel, pour être un guerrier sans égal. Shang-Chi a grandi en pensant que son père était un noble philanthrope et a été horrifié de découvrir sa vraie nature d’adulte. Shang-Chi a juré d’expier les péchés qu’il avait commis sous l’emprise de son père, le conduisant à se ranger seul avec les super-héros et en tant que membre de diverses équipes surpuissantes.

Alors que Shang-Chi est techniquement un super-héros non motorisé, son utilisation de l’énergie Chi lui permet de concentrer d’immenses quantités de puissance contre ses adversaires, au point où le personnage est qualifié par certains comme le plus grand combattant et pratiquant aux mains vides. kung fu vivant, et le dieu de la guerre Ares a admis que Shang-Chi est l’un des rares mortels à pouvoir vaincre les dieux par eux-mêmes.

Le prochain Shangi-Chi et la légende des dix anneaux est décrit comme un James Bondfilm de super-héros de style, et Liu a partagé diverses vidéos de formation qui suggèrent qu’il s’appuiera fortement sur les arts martiaux de Shang-Chi. Dans l’ensemble, le personnage s’annonce comme une force formidable, dans la mesure où, lorsque Simu Liu On a demandé qui gagnerait un combat entre Shang-Chi, Iron Man, l’Incroyable Hulk et la Black Widow, l’acteur avait une réponse confiante et audacieuse prête.

« Je gagne! Shang-Chi. Je pourrais en débattre en tant que fan pendant des heures, mais maintenant que j’ai de la peau dans le jeu, je dois penser que je pourrais affronter n’importe lequel de ces gars. Shang-Chi peut définitivement lancer One Punch. Quant à ses autres compétences et pouvoirs, vous devrez attendre et voir. «

Réalisé par Destin Daniel Cretton et écrit par Daniel Callaham, Shang-Chi et la légende des dix anneaux met en vedette une distribution internationale d’acteurs et d’artistes martiaux composés de Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Jiang Nan, Meng’er Zhang, Ronny Chieng, Fala Chen et Jiang Len. Le film devrait arriver en salles le 9 juillet 2021. Cette nouvelle arrive de Toronto Life.

Sujets: Shang-Chi