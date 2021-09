La star de Shang-Chi Simu Liu admet que ses commentaires du PDG de Fiery Disney sont restés impunis

Le prochain film de super-héros solo de Marvel Shang-Chi et la légende des dix anneaux publié aujourd’hui dans le monde entier pour des critiques élogieuses. Le film très attendu devrait également enregistrer un box-office de 100 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, ce qui sera un record pour la fête du Travail. Cette nouvelle est un soulagement non seulement pour Disney et Marvel, mais pour l’ensemble de l’industrie cinématographique, qui est en difficulté depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé l’année dernière.

Comme Veuve noire, Shang-Chi et la légende des dix anneaux était également censé suivre le modèle de diffusion simultanée et de sortie en salles avant qu’il n’en soit décidé autrement. Le PDG de Disney, Bob Chapek, le mois dernier, a qualifié la sortie du film d' »expérience intéressante » tout en confirmant qu’il n’y aura qu’une sortie exclusive en salles. Les commentaires de Chapek ont ​​frotté Simu Liu dans le mauvais sens, qui a riposté avec un tweet enflammé.

Nous ne sommes pas une expérience. Nous sommes l’opprimé; le sous-estimé. Nous sommes les briseurs de plafond. Nous sommes la célébration de la culture et de la joie qui perdureront après une année difficile. Nous sommes la surprise. Je suis viré pour entrer dans l’histoire le 3 septembre ; REJOIGNEZ-NOUS. pic.twitter.com/IcyFzh0KIb – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 14 août 2021

Bob Chapek ne voulait pas vraiment appeler le film une expérience parce qu’il parlait de Shang-Chila stratégie de sortie de. Cela étant dit, il aurait pu choisir ses mots avec plus de soin. Simu Liu, qui joue le personnage principal dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ne visait personne en particulier non plus, mais il était clair de qui il parlait. De nombreux fans ont été surpris de voir Liu ciblant ouvertement le PDG de Disney, mais le Shang-Chi La star a récemment révélé que sa critique de Chapek était restée impunie. Parlant à USA Today de son éducation et de la façon dont il a obtenu sa pause majeure à Hollywood, Simu-Liu a déclaré ce qui suit lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des critiques pour son Tweet.

« Je voulais juste que les gens sachent que j’étais excité à ce sujet. S’il est vrai que je n’aurais pas eu de carrière sans ces conversations sur la diversité, l’importance de la représentation, alors je dois continuer à me battre cette bataille pour les gens qui viennent après moi. Tout autour de moi, j’ai vu des gens qui ont appris par leurs parents, comme moi, à suivre la ligne, à ne pas ébouriffer les plumes, à ne pas trop secouer le bateau et à simplement mettre la tête vers le bas, faites votre travail et c’est tout. Et je pense qu’en tant que communauté, nous atteignons les limites de ce genre de pensée. Je sais à quel point ce film pourrait signifier pour tant de gens. «

« Je pourrais tweeter beaucoup de choses à l’avenir, dont certaines seront de l’idiotie absolue. » ajouta-t-il en plaisantant. Liu a révélé qu’il était franc depuis son enfance et qu’il ne craignait pas d’appeler les gens, même si cela semblait dur. Cela ne devrait surprendre personne compte tenu de la quantité de tweets que Liu a fait ces derniers temps. Ses tweets supprimés sur Mark Wahlberg sont également devenus un gros sujet de discussion en décembre dernier. Quoi qu’il en soit, ne vous attendez pas à ce qu’il fasse preuve de retenue de si tôt. Après tout, son tweet de 2018, selon beaucoup, est ce qui lui a valu le rôle de Shang-Chi dans le prochain caper de super-héros solo de Marvel.

Avec Simu-Liu en tant que premier super-héros asiatique de Marvel en tête, Shang-Chi et la légende des dix anneaux est une autre entrée visuellement époustouflante et bien écrite dans le MCU. Réalisé par Destin Daniel Cretton, le film met également en vedette l’icône du cinéma hongkongais Tony Leung, Awkwafina, Fala Chen, Michelle Yeoh et Benedict Wong. Shang-Chi et la légende des dix anneaux est actuellement à l’affiche au cinéma. Assurez-vous de le vérifier.

Sujets : Shang-Chi