La star de Scream, Melissa Barrera, avertit les fans qu’elle n’est pas prête après avoir vu Final Cut

Le train hype pour la prochaine suite de slasher Crier 5, ou Scream comme il est officiellement intitulé, avance à grands pas grâce aux diverses taquineries que nous avons reçues au cours des derniers mois, et maintenant, la star Melissa Barrera est arrivée pour s’assurer qu’elle continue de marcher. C’est probablement suffisant pour cette métaphore particulière. Quoi qu’il en soit, Barrera s’est tourné vers les médias sociaux pour faire davantage allusion à l’éclat apparent de Pousser un cri 2022, avertissant le public que « Vous n’êtes pas prêts ».

Vu la coupe finale de #ScreamMovie

Vous n’êtes pas prêts – Melissa Barrera (@MelissaBarreraM) 6 octobre 2021

Mélissa Barrera, qui est surtout connue pour son rôle dans le drame musical acclamé par la critique de cette année Dans les hauteurs, rejoint une multitude de nouveaux visages dont Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown, Mikey Madison et Jack Quaid, dont tous (ou au moins certains) subiront la colère de Ghostface. En plus du nouveau lot de victimes potentielles, le prochain opus de la franchise Scream mettra également en vedette plusieurs visages familiers tels que David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox, Roger L. Jackson et Marley Shelton qui sont tous sur le point de reprendre leur original les rôles.

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett et écrit par James Vanderbilt et Guy Busick, Pousser un cri suit l’histoire d’une jeune femme qui retourne dans son ancienne ville natale, seulement pour rencontrer des cas de meurtre horribles liés à un tueur en série masqué notoire. Le projet a depuis été décrit par la star de retour Courteney Cox comme une « nouvelle franchise » plutôt que comme un redémarrage ou une suite direct. « C’est le cinquième … ce n’est pas Scream 5, cependant », a expliqué Cox. « C’est Scream. Les réalisateurs sont incroyables, ils le font absolument… c’est une nouvelle franchise… C’est branché. C’est effrayant. C’est juste un nouveau Scream. Ce n’est pas un redémarrage, ce n’est pas un remake, c’est juste un tout nouveau lancement. Je pense que ça va être fantastique. »

Alerter les fans sur le fait qu’ils « ne sont pas prêts » pour quoi Pousser un cri a en réserve n’est pas la première fois que Melissa Barrera met en avant le film d’horreur. En juin, l’actrice a assuré aux fans de la franchise de longue date que ce que les réalisateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett apportent à la série d’horreur emblématique les rendra heureux. « Matt et Tyler y apportent leur fraîcheur, mais nous honorons Wes [Craven] », a déclaré Barrera à Variety. « Je pense que cela rendra les fans heureux, mais aussi attirera un nouveau public pour les films, ce qui me passionne. Je ne pouvais pas le croire ; J’étais fan tout le temps. A chaque fois qu’ils criaient ‘coupez’, je disais aux réalisateurs : ‘Prenez-nous une photo !' », s’est exclamé l’acteur. « Maintenant, Courteney est une amie très proche. Ils sont tous tellement incroyables et j’ai adoré ça. Je suis tellement excité pour janvier. »

Gillet lui-même a également depuis expliqué pourquoi c’est le moment idéal pour ramener Ghostface sur grand écran en disant: « En 2020, et pendant la majeure partie de la dernière décennie, les films d’horreur ont vraiment augmenté. Et il y a donc certainement un un peu de cette conversation dans cette histoire… Il s’agit de ce qui se passe en ce moment. Il y a une grande conversation dans ce film qui aborde les conversations que nous avons tous dans nos vies sur le divertissement et les médias et le genre en particulier. «

Pousser un cri est prévu pour le 14 janvier 2022 par Paramount Pictures.

