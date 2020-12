La star de ‘RHOSLC’ Jen Shah claque l’alun de ‘RHOBH’ Brandi Glanville: ‘Shut the F *** Up’

Jen Shah de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City est devenu un favori des fans. La femme au foyer au franc-parler fait partie de la nouvelle franchise qui prolonge la Vraies femmes au foyer univers sur Bravo. Shah s’est connectée avec les téléspectateurs car elle n’est pas du genre à retenir ses pensées et à le dire comme ça. Quand Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills L’ancienne Brandi Glanville l’a qualifiée de fausse, Shah a applaudi encore plus fort.

Jen Shah et Brandi Glanville | Chad Kirkland / Bravo / gotpap / Bauer-Griffin / GC Images

Qu’a dit Brandi Glanville à propos de Jen Shah?

Glanville était autrefois un favori des fans pour les mêmes raisons que Shah est maintenant. L’ancien RHOBH La star a également déclenché des querelles avec les dames de Beverly Hills jusqu’à ce qu’il devienne trop toxique. Bien que Glanville soit tombée en disgrâce dans le vers Bravo, elle continue de parler de Les vraies femmes au foyer sur Twitter et dans son podcast.

Lors d’une visite de RHOSLC, Glanville a beaucoup réfléchi à l’émission. En particulier, elle a qualifié Shah de «fausse salope».

«Les deux bits les plus faux ** es sur RHOSLC sont un peu de Coca light ** et des tonnes de glamour (mon mari est venu la chercher dans un land cruiser de 1996), « elle tweeté. «Le reste, je ne suis pas en colère, ils semblent authentiques. Aimez ou détestez, c’est mon opinion.

Glanville n’a pas mentionné les noms des femmes au foyer auxquelles elle faisait référence, mais les fans ont rapidement compris que c’était en référence à Shah et Lisa Barlow. Quand le Célébrités Big Brother alun a commencé à recevoir le flack de ses abonnés, elle a tweeté à nouveau mais n’a pas répété ses paroles.

« C’est mon avis, je préfère passer du temps avec tous les autres jusqu’à présent, toute la journée, toute la journée », Glanville ajoutée. «Je pourrais donner un vrai fu ** si vous choisissez d’être d’accord ou pas d’accord. J’ai de plus gros poissons à faire frire. Bonne nuit et bonne chance. »

Brandi Glanville accueillie par Emma Willis sur «Celebrity Big Brother» 2017 | Ian West / PA Images via Getty Images

Jen Shah réagit aux tweets de Brandi Glanville

Il ne fallut pas longtemps avant que Shah ne réagisse aux messages de Glanville. Lors d’une session Instagram Live avec la blogueuse That Bravo Life, Shah a profité de l’occasion pour ajouter son point de vue sur l’ensemble du drame de Glanville.

« Je n’y ai même pas répondu – c’est tellement ridicule », a déclaré Shah. «Comme honnêtement, c’est tellement stupide. Bye b ** ch! Tu n’es pas sur la mère des femmes au foyer de personne, alors ferme-la, asseyez-vous, buvez de l’eau, [and] retournez d’où vous venez! Au revoir! »

Shah n’a pas mâché ses mots et elle n’était pas là pour les attaques de Glanville contre elle. Elle a mentionné qu’elle ne faisait même pas partie de Les vraies femmes au foyer plus et ne devrait pas donner son opinion.

Jen Shah claque Kelly Dodd

S’il y a une chose que les fans adorent, c’est bien Les vraies femmes au foyer crossover. Lorsque les femmes au foyer de deux villes différentes commencent à se quereller ou à interagir, les téléspectateurs réagissent vraiment. Tout en faisant la promotion RHOSLC, Shah a demandé quelle était sa femme au foyer la moins préférée de toutes les villes. Shah n’a pas manqué de répondre et a nommé Kelly Dodd de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange.

« Le moins préféré serait Kelly Dodd », a déclaré Shah Accédez au bonnet de nuit Hollywood’s Housewives. «Je ne la connais pas personnellement, je me base simplement sur ce que j’ai vu de ses opinions sociales, de ses opinions sur les coronavirus, de ses opinions sur le port d’un masque, elles sont très opposées à mes propres croyances personnelles.

Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City diffusé le mercredi soir à 22 h HE sur Bravo.