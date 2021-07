La star de ‘Pose’, Mj Rodriguez, devient la première femme trans à remporter un Emmy d’acteur principal

La catégorie est : faire l’histoire. Mj Rodriguez est devenu le premier interprète transgenre à décrocher une nomination aux Emmy Awards dans une grande catégorie d’acteur.

Rodriguez est nominée dans la catégorie actrice dramatique principale pour son interprétation féroce et formidable de la mère de famille et de l’infirmière Blanca Rodriguez dans le drame de la culture de la salle de bal de FX « Pose ». C’est sa toute première attention de l’Académie de télévision.

Cette nomination marque une étape importante pour la représentation LGBTQIA-plus – et en particulier la représentation trans – aux Emmys. Avant Rodriguez, seuls deux interprètes ouvertement trans ont attiré l’attention des Emmy : Laverne Cox a été la première, décrochant sa première nomination dans la catégorie actrice de théâtre invitée pour son travail en tant qu’ancienne détenue Sophia sur « Orange is the New Black » de Netflix en 2014 (et en recevant ensuite trois autres, tous dans la même catégorie, en 2017, 2019 et 2020) ; pendant ce temps, Rain Valdez de « Razor Tongue » a marqué un nom d’actrice de comédie ou de drame de forme courte l’année dernière.

En revanche, Jeffrey Tambor, qui est un homme cisgenre et hétérosexuel, a reçu trois nominations aux Emmy Awards pour sa performance en tant que femme transgenre sur « Transparent » d’Amazon Prime Video. (Il a gagné deux fois, en 2015 et 2016.)

« La nomination de Michaela Jaé Rodriguez aux Emmy Awards pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique est une percée pour les femmes transgenres à Hollywood et une reconnaissance attendue depuis longtemps pour sa performance révolutionnaire au cours des trois dernières saisons de ‘Pose' », a déclaré Sarah, présidente et chef de la direction de GLAAD. Kate Ellis.

« Pose » a offert à la Television Academy le plus d’opportunités de célébrer les artistes LGBTQIA-plus de toutes les séries, mais seuls Rodriguez et Billy Porter ont reçu des noms. Porter est de retour pour la troisième fois consécutive sur le bulletin de vote des principaux acteurs de théâtre pour son rôle de Pray Tell, animateur de salle de bal et mentor; il a gagné en 2019, pour la première saison de la série. Le spectacle a également été nominé dans la course aux séries dramatiques (il s’agit de sa deuxième nomination là-bas), ainsi qu’en écriture dramatique, mise en scène dramatique, costumes contemporains, coiffure contemporaine, maquillage contemporain (non prothétique) et maquillage prothétique.

« La nomination de l’émission pour une série dramatique exceptionnelle, ainsi que la troisième nomination de Billy Porter pour l’acteur principal exceptionnel dans une série dramatique, marquent une émission historique qui a sans aucun doute relevé la barre de la représentation trans à la télévision et changé la façon dont les téléspectateurs du monde entier comprennent la trans communauté. Comme plus de 40 organisations LGBTQ de premier plan l’ont souligné dans notre lettre ouverte sur « Pose » aux électeurs des Emmy Awards, la représentation compte. Félicitations, Michaela Jaé, Billy Porter et toute l’équipe « Pose » – le monde est avec vous applaudissant vos talents », a déclaré Ellis.

Si Rodriguez gagne en septembre, elle entrera à nouveau dans l’histoire en tant que toute première interprète trans à remporter une statue Emmy. Vidéo associée

