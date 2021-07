La star de Harry Potter s’est mariée en secret

Les stars de Harry Potter ont exposé leur croissance personnelle et professionnelle à tout au long de la saga qui a duré huit films et dix ans. Les acteurs sont devenus des idoles et ont également fait les gros titres de leur vie amoureuse. Cependant, dans la plupart des cas, ils ont maintenu des profils bas et une vie publique mesurée. A tel point qu’un de ses interprètes Il a avoué être marié bien qu’il ait juste décidé de le partager. Qui est-ce?

Il s’agit de David thewlis, qui incarnait Rémus Lupin dans quatre des productions basées sur les livres de JK Rowling. L’acteur a aujourd’hui 58 ans et avait eu jusqu’à présent deux relations connues : Sara Sugarman (1991-1994) et Anna Friel (2001-2010). Bien qu’on pense qu’il est célibataire depuis plus d’une décennie, l’artiste s’est chargé de le préciser sur ses réseaux sociaux.

David Thewlis (Getty)



David Thewlis s’est marié en secret

Par un message sincère, il a présenté Hermine, sa femme française avec qui il s’est marié en 2016. Dans le texte, il a fait valoir qu’il s’agissait « coup de foudre » et a raconté la routine traditionnelle qu’il entretient avec elle. De plus, il a révélé que la femme est restée plus d’un an sans voir sa famille à Paris car elle était bloquée en Angleterre à cause de la pandémie de coronavirus.

Thewlis a également une fille nommée Gracie, 16 ans, qui est née lors de son mariage avec Friel. Cependant, il ne partage généralement pas d’images d’elle. En fait, ses publications sur son compte officiel avec 216 000 abonnés ils concernent sa carrière ou ses chiens.

Contrairement à ses collègues personnages de Harry Potter, l’artiste a eu une carrière intense après la fin de la saga fantastique. Brillé sur des rubans comme Nu, Eclipse totale, L’île du docteur Moreau, Sept ans au Tibet, Cheval de guerre et Wonder Woman. A la télévision il s’est fait remarquer avec un rôle principal dans la saison 3 de la série Fargo.