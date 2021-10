La star de ‘Hamiliton’ Suni Reid accuse une manifestation de discrimination dans une plainte légale

Malgré la réputation d’inclusivité et de diversité du spectacle de Broadway, un ancien membre de la distribution de « Hamilton » fait une déclaration cinglante qui raconte une histoire différente derrière le rideau.

Un interprète de « Hamilton », qui est apparu dans plusieurs productions de la comédie musicale à succès, allègue que leur contrat n’a pas été renouvelé après avoir demandé à la direction une loge non sexiste.

La star de ‘Hamilton’ Suni Reid accuse la production de discrimination.

Dans une plainte de 28 pages déposée auprès de l’Equal Employment Opportunity Commission à Los Angeles, Suni Reid a allégué une discrimination et des représailles parce qu’elles prétendent qu’elle « a osé remettre en question la supposée » éveil « de l’entreprise ».

Suni Reid, qui utilise ces pronoms et est un acteur transgenre non binaire qui a commencé à travailler comme interprète pour la production de Broadway en 2017.

De 2017 à 2021, Reid a joué des rôles tels que George Washington, Aaron Burr, Hercules Mulligan/James Madison et Marquis de Lafayette/Thomas Jefferson.

Reid a également affirmé que lorsque ses collègues acteurs de la production de Los Angeles ont fait des menaces physiques et les ont constamment malmenées, en particulier dans les espaces réservés aux hommes, la société « n’a pas réagi » en réponse.

Les allégations relevaient des « incidents fréquents de discrimination et de harcèlement de la part des membres de la distribution et de la direction de ‘Hamilton' » en raison de leur « race, orientation sexuelle/statut LGBTQ+, sexe et identité de genre ».

Lorsque les renouvellements de contrat ont commencé à avoir lieu en mai 2021, Reid a demandé qu’une loge non sexiste pour changer de costume soit mise à disposition au théâtre Hollywood Pantages où ‘Hamilton’ est joué.

C’est à leur demande que leur contrat n’a par la suite pas été renouvelé.

Les allégations de Reid sont en contradiction avec la réputation de « Hamilton ».

L’un des avocats de Reid, Lawrence Pearson, s’est exprimé, affirmant que « Hamiliton » était un « phare public de diversité avec un engagement en faveur de la justice sociale et de l’harmonie ».

« Hamiliton » est connu pour incarner principalement des visages noirs et bruns dans les rôles de personnages historiquement blancs, un mouvement qui ajoute beaucoup plus de profondeur et de diversité à la comédie musicale.

Dans une interview accordée à Radical Media en 2013, Lin-Manuel Miranda, le créateur de ‘Hamiliton’ a parlé de son approche dans le processus d’écriture.

« Je ne pense pas du tout en termes de course quand je le lance », a déclaré Miranda. «Je vais lancer les meilleurs rappeurs que je peux trouver, qu’ils soient blancs ou non. C’est une question épineuse, mais je pense que la race et le sexe doivent être considérés de la même manière que la taille et l’âge – ils sont un facteur.

Un porte-parole de la comédie musicale a parlé des allégations de Reid, niant toutes leurs allégations.

«Suni Reid a été un acteur apprécié pendant plus de trois ans. Nous leur avons proposé un contrat pour retourner à ‘Hamilton’ avec des conditions répondant à leurs demandes », a déclaré un porte-parole de « Hamilton » à TheWrap. « Nous nions les allégations de l’accusation. Nous n’avons pas fait de discrimination ni de représailles contre Suni.

« Depuis la fermeture, notre organisation a pris soin de notre communauté. Nous avons traité Suni avec le même respect et la même considération que tous les membres de l’entreprise de ‘Hamilton' », a ajouté le porte-parole.

« Concrètement, nous avons apporté un soutien financier direct à Suni, payé leur assurance maladie et payé leur logement. Nous souhaitons bonne chance à Suni dans leurs projets futurs.

Selon la plainte, la direction de «Hamiliton» a accepté de créer un vestiaire non sexiste en plaçant un drap dans l’un des vestiaires genrés, ce qui n’était «pas une configuration viable».

Il semble que Suni Reid souhaite simplement que l’équipe «Hamiliton» soit tenue responsable des dommages émotionnels causés et de la dure expérience de discrimination à laquelle elle a été confrontée alors qu’elle tentait de défendre son propre bien-être.

