La star de Game of Thrones, Richard Madden, revient sur la scène du mariage rouge « traumatique » 10 ans plus tard

Beaucoup Game of Thrones les fans ont été traumatisés lorsque l'épisode de la saison 3 « Les pluies de Castamere » a été diffusé sur HBO il y a dix ans, et ce traumatisme s'est également étendu aux coulisses. L'épisode est l'un des plus mémorables de la série, connu pour sa séquence choquante « Red Wedding ». L'épisode sanglant a notamment tué Richard Maddende Robb Stark avec sa femme enceinte, Talisa Stark (Oona Chaplin), et sa mère, Catelyn Stark (Michelle Fairley). L'épisode sombre a été largement acclamé et même nominé pour un Primetime Emmy Award.





L’épisode a été diffusé le 2 juin 2013 et Madden réfléchit à son Game of Thrones sortie près de dix ans jour pour jour plus tard. Juste avant le dixième anniversaire, Madden a parlé avec Variété du tournage de cet épisode, et il se souvient combien de larmes ont été versées sur le plateau. L’acteur décrit ensuite que c’était « traumatique » à plusieurs égards, car la mort de son personnage signifiait aussi dire au revoir à la Game of Thrones famille avec laquelle il s’était lié pendant le tournage de la série. Comme l’explique Madden :

«Je me souviens de beaucoup de pleurs parce qu’à la fin, j’allais être séparé de ma famille avec laquelle j’avais vécu pendant cinq ans – ma mère à l’écran et ma femme et cette équipe qui avait passé beaucoup de temps ensemble, donc c’était traumatisant non seulement de tirer mais traumatisant parce que je perdais ma famille. »

Dans une interview séparée avec Divertissement ce soir, Madden a parlé davantage de ce qu’il ressent à propos de cette épreuve. Il précise qu’il a de « bons souvenirs » de tournage Game of Thrones, mais pas cette « scène particulière », comme il le dit. Et cela a rendu d’autant plus difficile de dire au revoir à la fin.

« J’ai encore de bons souvenirs de toute cette expérience. Je veux dire, pas cette scène en particulier, mais toute l’expérience dont j’ai de bons souvenirs. C’est agréable d’être de retour dans une série dramatique récurrente où vous avez autant de temps pour raconter une histoire, et vous obtenez ces énormes gains comme [the Red Wedding.] Trois saisons de profondeur, nous avons eu cette mort horrible avec des personnages dans lesquels vous êtes investi. »

Pendant ce temps, le Game of Thrones la franchise a continué avec la série préquelle Maison du Dragon. Madden a été interrogé sur la série, et l’acteur admet qu’il ne s’y est pas encore mis. Ce n’est pas un coup contre Maison du Dragon, mais c’est simplement parce que Madden a été occupé par d’autres projets. Cela dit, Madden prévoit de rattraper son retard Maison du Dragon à un moment donné.

Le mariage rouge a également été traumatisant dans les coulisses

Après sa dernière apparition dans Game of ThronesMadden est apparu dans des films comme Rocketman, 1917et Éternels. Plus récemment, il peut être considéré comme l’une des principales stars aux côtés de Priyanka Chopra Jonas dans la série d’action d’espionnage Citadelle. La série à gros budget avait déjà été renouvelée pour une deuxième saison avant sa récente première. Espérons que son personnage dans cette nouvelle série n’ait pas un destin similaire à celui de Robb Stark.

Vous pouvez diffuser l’épisode macabre de Red Wedding de Game of Thrones, surnommé « Les pluies de Castamere », sur HBO Max. Pour ce qui est de Maison du Dragon, la saison 2 est actuellement en préparation. Il n’est pas affecté par la grève des scénaristes qui a mis en pause d’autres productions télévisuelles, car les scénarios de la deuxième saison avaient déjà été écrits. Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour la nouvelle saison. En attendant, vous pouvez également voir plus de Richard Madden en diffusant sa nouvelle série Citadelle sur Prime Vidéo.