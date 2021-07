La star de Blanche-Neige Rachel Zegler s’est rendue à Disney World pour une recherche sur les personnages

Rachel Zegler, qui a récemment été choisie comme Blanc comme neige pour le prochain remake d’action en direct de Disney, a visité Disney World pour ce qu’elle a appelé une « recherche de personnage ». Zegler est une chanteuse montante, une actrice et une YouTubeuse établie qui fera également ses débuts dans son premier rôle historique dans le film de Steven Spielberg. West Side Story en décembre.

Rachel Zegler auditionné adolescente parmi « 30 000 autres filles » pour le rôle de Maria dans le remake musical de Spielberg. Son talent a attiré l’attention de Disney, les amenant à la sélectionner pour un autre rôle de Blanche-Neige.

Blanche-Neige et les Sept Nains est le tout premier long métrage d’animation de Disney et est sorti en 1937. Plus de 80 ans maintenant, le film est toujours présent dans l’œil de la culture pop, avec des personnages adorables comme Blanche-Neige elle-même, Grumpy, Dopey et la Méchante Reine, l’un des personnages de Disney. méchants les plus horribles.

Basée sur un conte des frères Grimm, l’histoire de Blanche-Neige a reçu de nombreuses adaptations dont Blanche-Neige et le Chasseur et Miroir Miroir. Cependant, Disney n’a pas encore fait d’adaptation en direct jusqu’à présent. Avec le succès de leurs autres remakes comme Le roi Lion et La belle et la Bête, une version live-action de Blanche-Neige était inévitable. Le film sera réalisé par Marc Webb et mettra en vedette de nouvelles musiques de Benj Pasek et Justin Paul (La La Land et Le plus grand showman).

D’après ses publications sur Instagram, Zegler est incroyablement excitée de jouer le rôle d’une princesse Disney. Dans sa publication Instagram, on peut la voir porter un sac à dos Blanche-Neige et un nœud rouge. Elle assiste à une cavalcade avec les princesses Disney, notamment avec Blanche-Neige qui lui renvoie des baisers. La légende de l’article dit « recherche de caractère ». Les actrices qui incarnent les princesses dans les parcs Disney font souvent des impressions remarquables sur les personnages animés, ce n’est donc pas une mauvaise idée pour Zegler de faire des recherches sur ses contemporains.

Disney s’engage vraiment à créer des versions en direct de tous ses films d’animation et Blanche-Neige est l’un des nombreux films à venir. Un autre film à venir est La petite Sirène et Ariel elle-même, Halle Bailey, est allée sur Instagram en partageant une publication qu’elle avait filmée dessus. Le film La Petite Sirène met également en vedette Melissa McCarthy dans Ursula, Javier Bardem dans King Triton, Daveed Diggs dans Sebastian, Awkwafina dans Scuttle et Jacob Tremblay dans Flet. Il n’y a pas encore de date de sortie pour La Petite Sirène.

Certains autres projets comprennent Pinocchio avec Tom Hanks dans le rôle de Gepetto, Peter Pan et Wendy, Lilo & Stitch, et une adaptation de Hercule qui est produit par les frères Russo. Plus récemment, Disney a publié Cruelle qui mettait en vedette Emma Stone et racontait les origines du méchant classique de 101 Dalmatiens.

Avec tous les remakes en direct provenant de Disney, ce sera formidable de les voir apporter leur premier film d’animation à une nouvelle génération. Ces remakes ont suscité des réactions mitigées du public et des critiques, nous ne pouvons donc qu’attendre et voir si le Blanc comme neige remake parvient à être à la hauteur de l’original. Zegler est certainement ravie de faire de son mieux.

Sujets : Blanche-Neige