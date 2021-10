La star de Batman et le réalisateur taquinent l’évolution de Catwoman

Apparaissant au récent événement DC FanDome, Le Batman La star Zoë Kravitz et le réalisateur Matt Reeves ont taquiné l’évolution du tristement célèbre intérêt pour le méchant-slash-complice-slash-amour, Catwoman. Tout comme le chevalier noir lui-même, la sortie du film de bande dessinée noir présentera une version des premières années du cambrioleur en croisade, jetant les bases du personnage avant de lui permettre lentement de devenir une itération plus familière.

« Je comprends évidemment la gravité d’un personnage comme celui-ci et ce qu’elle signifie pour tant de gens », a déclaré Zoë Kravitz lors de DC FanDome le week-end dernier. « Mais ce qui semblait vraiment important, c’était de vraiment se concentrer sur l’histoire que nous racontons en ce moment, vous savez, et d’essayer de créer un véritable être humain. Je ne veux pas qu’elle soit une idée. Vous savez, je veux qu’elle soit un véritable être humain dans une situation réelle, dans une vraie ville, essayant de survivre et de réagir à sa propre douleur et à son histoire. Alors je me suis vraiment, vraiment concentré sur cette histoire particulière à ce moment particulier de la vie de cette femme. «

Kravitz jouera dans Le Batman en tant que Selina Kyle, l’alter ego de Catwoman, une employée de boîte de nuit et cambrioleur de chats qui entre en contact avec le Caped Crusader alors qu’elle recherche son amie disparue. Il était important pour Kravitz de se créer un personnage en trois dimensions et d’éviter ainsi de simplement représenter une icône ou de se laisser aller aux idées créées par les représentations passées. Quelque chose qui rendra certainement le personnage plus attachant au fur et à mesure qu’elle évoluera vers la Catwoman que nous connaissons et aimons tous (et parfois détestons).

« Parce que c’est la fondation que nous mettons en place en ce moment, n’est-ce pas ? » Kravitz continua. « Alors que nous avançons et la voyons devenir Catwoman, ce cœur et cette humanité seront toujours là. »

Donner à Selina Kyle sa propre histoire en dehors de Batman était tout aussi important pour le réalisateur Matt Reeves qui a ajouté: « Je pense qu’il s’agissait d’essayer de trouver un moyen… » pas vu auparavant. Et pourtant, à certains égards, cela se connecte aux bandes dessinées. Je veux dire, c’est la chose qui serait amusante à partager avec un public, c’est qu’il y a beaucoup d’aspects emblématiques de Selina Kyle dans le histoire, mais je ne pense pas qu’aucune version des histoires de Batman qui ont fait des trucs de Selina l’ait fait de cette façon. »

Réalisé par Guerre pour la planète des singes’ Matt Reeves, qui a écrit le scénario aux côtés de Peter Craig, Le Batman redémarrera la franchise DC, présentant au public le super-héros titulaire dans sa deuxième année de lutte contre le crime. Batman découvre la corruption à Gotham City qui se connecte à sa propre famille tout en affrontant un tueur en série connu sous le nom de Riddler.

Le Batman met en vedette Robert Pattinson comme Bruce Wayne AKA Batman, aux côtés de Zoë Kravitz comme Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano comme Edward Nashton/Riddler, Jeffrey Wright comme James Gordon, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, et Colin Farrell dans le rôle d’Oswald « Oz » Cobblepot, également connu sous le nom de The Penguin. Ces commentaires ont été faits lors du récent événement DC FanDome.

