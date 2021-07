La star de « 13 Reasons Why » adopte publiquement une nouvelle identité : « Je suis une femme trans »

Tommy Dorfman, qui joue dans la série « 13 Reasons Why », s’est révélé transgenre dans une nouvelle interview avec Time.

L’acteur, 29 ans, est connu pour avoir joué le rôle de Ryan Shaver dans l’émission controversée de Netflix, qui aborde des sujets lourds tels que les agressions sexuelles, la violence à l’école, le harcèlement et le suicide.

Dorfman, dont les pronoms sont elle/elle, a déclaré au magazine qu’elle s’identifiait et vivait en privé comme une femme trans depuis un an et considérait le concept de « sortir » comme quelque peu amusant.

« Je considère aujourd’hui comme une réintroduction à moi en tant que femme, ayant fait une transition médicale. Le coming out est toujours considéré comme une grande révélation, mais je n’ai jamais été absent. Aujourd’hui, c’est une question de clarté : je suis une femme trans », a-t-elle expliqué. .

Dorfman a publié plusieurs photos tout au long de sa transition, ce qui a amené de nombreux fans à se demander si elle ferait une déclaration pour confirmer la nouvelle. Lors de son entretien avec l’auteur Torrey Peters, dont le premier roman « Detransition, Baby » présente des personnages transgenres, Dorfman a expliqué pourquoi elle avait attendu pour faire l’annonce officielle.

« Je vis dans cette autre version du coming out où je ne me sens pas assez en sécurité pour en parler, alors je le fais. Mais je reconnais que la transition est belle. Pourquoi ne pas laisser le monde voir à quoi cela ressemble ? J’ai donc gardé, sur Instagram, une capsule temporelle à la place – une qui montre un corps vivant dans un espace plus fluide », a-t-elle déclaré.

Après avoir subi une transition médicale, l’actrice a voulu contrôler son propre récit et a décidé de faire une annonce officielle car la discussion publique sur son corps « a commencé à être accablante ».

En rapport

La femme de 29 ans garde son nom, Tommy, et a expliqué pourquoi cela était particulièrement important pour elle.

« Je porte le nom du frère de ma mère qui est décédé un mois après ma naissance, et je me sens très lié à ce nom, à un oncle qui m’a tenu alors qu’il mourait. C’est une évolution de Tommy. Je deviens plus Tommy », a-t-elle déclaré.

À l’avenir, Dorfman est ravie d’assumer des rôles féminins et d’entrer dans une nouvelle étape de sa carrière.

« Je réfléchis à la façon dont je peux infuser mon corps trans dans le cinéma et la télévision. Lena Dunham m’a donné mon premier rôle en tant que fille l’année dernière – c’était tellement excitant et validant. Et personnellement, c’est fou d’avoir 29 ans et de traverser la puberté encore une fois. Certains jours, j’ai l’impression d’avoir 14 ans », a-t-elle déclaré.

Elle est également prête à explorer de nouvelles relations amoureuses après avoir soigneusement examiné ce qu’elle veut vraiment chez un partenaire.

« J’étais dans une relation de neuf ans dans laquelle j’étais considérée comme une personne plus masculine, avec un homme gay. Je l’aime tellement, mais nous avons appris qu’en tant que femme trans, ce que je suis intéressé ne se reflète pas nécessairement chez un homme gay », a-t-elle déclaré. « Nous avons donc eu des conversations incroyables pour redéfinir notre relation en tant qu’amis. La transition a été libératrice et clarifiante. »

GLAAD, une organisation qui œuvre pour soutenir l’acceptation des LGBTQ, a répondu aux nouvelles de Dorfman jeudi. Le responsable des talents du groupe, Anthony Allen Ramos, a partagé la déclaration suivante avec TMRW.

« Tommy Dorfman partageant qu’elle est une femme transgenre inspirera tant de jeunes transgenres et nous rappelle également qu’en matière d’identité queer, il n’y a pas de calendrier ou de feuille de route spécifique à suivre. Tommy a reçu le Rising Star Award de GLAAD en 2017 pour avoir utilisé sa plate-forme pour attirer l’attention sur des problèmes importants affectant les personnes LGBTQ, et elle continue ce travail à un moment où la communauté trans est confrontée à des attaques dans des États de tout le pays », a écrit Ramos dans un e-mail .

« Tommy est une artiste talentueuse, et nous attendons avec impatience les histoires qu’elle racontera sur la communauté trans », a poursuivi Ramos.

En rapport: