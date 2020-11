La star d’Animaniacs explique la blague de Johnny Depp qui a déclenché la campagne #BoycottWarnerBros

Au milieu d’un tourbillon de controverse découlant d’une blague de Johnny Depp dans Hulu’s Animaniacs reboot, la star de la série Rob Paulsen s’exprime sur la vraie signification du gag visuel. Dans la scène, on peut voir une version de dessin animé de Depp brandissant une paire de ciseaux sur une affiche de film en arrière-plan. Le titre du film de fiction est Johnny 2: Raconter des mensonges, amenant de nombreux fans à croire que la blague implique que Depp ment au sujet des abus physiques qu’il aurait subis de la part de son ex-femme Amber Heard.

Avec la controverse qui a relancé la campagne #BoycottWarnerBros sur les réseaux sociaux, Paulsen – qui exprime Yakko Warner sur le dessin animé – est intervenu pour purifier l’air. Selon Paulsen, il y a une explication beaucoup plus innocente à la blague qui n’a rien à voir avec les problèmes juridiques en cours de Depp avec Heard. S’adressant à CinemaBlend, le doubleur déclare que le bâillon dérive en fait d’une comptine classique, soulignant que l’épisode a été écrit avant le début de la bataille juridique.

“La vérité à ce sujet est qu’il y a un poème, un poème pour enfants, un livre intitulé ‘Lying Johnny’, ou ‘Johny Johny’ ou quelque chose comme ça, vous pouvez le chercher. Et rappelez-vous, cela a été fait il y a quelques années . Et au fait, c’est un arrière-plan qui est impliqué dans l’un des épisodes. Et franchement, je ne sais pas lequel parce que je ne les dessine pas et je ne les écris pas. “

Rob Paulsen poursuit en ajoutant qu’il a personnellement recherché la blague pour s’assurer qu’il n’y avait pas de mécontentement après que la controverse Hulu lui soit arrivée sur les réseaux sociaux.

«J’ai eu de la chaleur moi-même.« M. Paulsen, comment avez-vous pu? “Comment pourrais-je quoi? Qu’est-ce que j’ai fait?” ‘Bien, Johnny Depp et vous savez, il est maltraité. Je ne sais pas de quoi les gens parlent. J’ai donc fait un peu de recherche. Eh bien, regardez «Johny Johny». Et vous savez, et si vous voyez plus tôt sur cette photo d’arrière-plan, il y a un bébé qui mange du sucre, et cela fait partie de la comptine des enfants. “