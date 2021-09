La spéculation sur la date de sortie de God of War Ragnarok déclenchée par la section « À venir » sur le site Sony

Il y a beaucoup de discussions autour de la date de sortie non encore révélée de God of War Ragnarok. Nous avons pu voir une partie des images du jeu dans la dernière vitrine de Sony, mais l’absence de fenêtre de lancement fait que les fans se grattent la tête. À quel moment Kratos fait-il son retour prévu?

Eh bien, des rumeurs circulent en ligne, et beaucoup d’entre elles suggèrent que Ragnarok est beaucoup plus proche que les gens ne le pensent. Tout cela provient du site Web officiel de PlayStation, qui répertorie désormais la suite de God of War sous « à venir ».

Il est placé aux côtés de titres comme Far Cry 6 (à venir le mois prochain) et Battlefield 2042 (à venir en novembre). Mais voici le problème : la section « à venir » du site répertorie également des jeux tels que Final Fantasy XVI et Little Devil Inside – des titres qui ont disparu depuis des lustres. Ce n’est pas vraiment un guide des jeux à venir – il ne présente que des produits populaires (y compris des jeux sortis depuis des mois, comme Returnal et Mass Effect Legendary Edition). En tant que tel, nous ne lirons pas trop le fait que God of War Ragnarok a été ajouté.

Pour ce que ça vaut, nous ne pensons pas que Ragnarok soit cette au loin. La fin de 2022 semble être un pari raisonnablement sûr à ce stade, mais nous savons que Sony aime se concentrer sur une grande exclusivité à la fois – et Horizon Forbidden West est le suivant.