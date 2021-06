La sortie de Rebel Ridge de John Boyega remise en question, vient-il de s’éloigner ?

Au début du mois, John Boyega a quitté le film Netflix Crête rebelle pour « raisons familiales » selon le communiqué diffusé à l’époque par le streamer. Alors que beaucoup ont offert leurs meilleurs vœux à tout ce qu’il traversait, certains doutaient que la raison invoquée soit bien le cas, affirmant que sa réputation de revendiquer aurait pu être plus probablement la raison de son départ. Des sources ont maintenant affirmé que Boyega venait en fait de quitter la production sans même dire à personne qu’il y allait, au point qu’on n’a découvert qu’il était parti qu’en le cherchant dans son hôtel et en découvrant qu’il était parti.

Les sources ont affirmé qu’il n’y avait pas qu’une seule raison à la sortie de John Boyega, mais plutôt une multitude de raisons, y compris des problèmes avec le script, pour ne pas aimer l’accommodement qui lui a été accordé pendant la production. Il semble qu’un certain nombre de dirigeants de Netflix ont tenté de persuader le Guerres des étoiles acteur de revenir au film, mais a finalement échoué. La production a été temporairement arrêtée, les membres de l’équipe étant licenciés, alors qu’ils trouvaient une nouvelle piste à prendre en charge.

Bien que les affirmations proviennent de plusieurs initiés, l’agent de Boyega, Femi Oguns, a soutenu son client et a nié avoir quitté la production de cette manière. « Je peux catégoriquement dire que ces rumeurs sont complètement fausses. Les gens se forment souvent leurs opinions par ennui. Comme indiqué, John est malheureusement parti pour des raisons familiales qui, en vérité, ne concernent personne, sauf la sienne. John et Netflix ont une relation merveilleuse. qui continuera de croître pour les années à venir, que ce soit par son jeu d’acteur ou par [Boyega’s production company] Chambre haute. »

Netflix n’a signé qu’un accord avec John Boyega l’année dernière, pour développer « des films basés sur des histoires, des acteurs, des personnages, des équipes, des propriétés littéraires, la mythologie, des scénarios et/ou d’autres éléments dans ou autour des pays africains, en mettant l’accent sur l’Afrique de l’Ouest et de l’Est ». Alors que le streamer a noté qu’ils attendaient avec impatience de poursuivre leur partenariat à l’avenir, les experts de l’industrie ont déclaré qu’il serait peu probable que Nexflix poursuive la star, bien qu’il soit potentiellement responsable de son départ de son propre choix après le début de la production.

Alors qu’il y a ceux qui ont exprimé leur incrédulité que Boyega ferait simplement ses valises et partirait à cause de différences créatives ou de son insatisfaction face à ses conditions de vie, il y en a d’autres qui ont peu de doute qu’il y a plus dans l’histoire que ce qui a été initialement révélé dans cette déclaration par Netflix. Il semble que ce soit une de ces situations qui n’aura pas de conclusion définitive tant que l’acteur lui-même ou ceux avec qui il travaillait à l’époque ne rompront pas leur silence, si cela se produit.

Boyega a récemment terminé Ils ont cloné Tyrone pour Netflix, dans lequel il apparaît avec Jamie Foxx. Sa sortie prochaine est Singularité nue, un film sur un défenseur public qui voit sa vie s’effondrer après avoir perdu une affaire devant un tribunal. Tout le monde peut deviner où l’acteur va d’elle, mais combien de temps il reviendra sur Netflix sera un bon signe pour savoir où se trouve la vérité en ce qui concerne cette histoire. Cette histoire provient du Hollywood Reporter.

Sujets : Rebel Ridge, Netflix, Streaming