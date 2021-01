La sorcellerie est la sorcellerie, que ce soit hier ou aujourd’hui

Quelle est la différence entre les sorcières du passé et les sorcières du moment présent, les sorcières contemporaines? Aucun. Les mêmes choses du passé sont utilisées, en utilisant les ressources actuelles, celles qui ont la main.

Terre, feu, eau, air et esprit. Écrits, symboles, gestes, mots magiques, instruments liturgiques et énergie personnelle, divinités, animaux et esprits divers, étaient et sont les mêmes choses qui ont été utilisées dans les temps anciens jusqu’à nos jours.

Il n’y a pas de chaudron, il est fait dans la marmite. Ceux qui peuvent avoir un plus grand arsenal achètent plusieurs autres ustensiles, spécialement pour le commerce. Ceux, qui sont des sorcières occasionnelles, utilisent des pots domestiques, ayant le bon sens de ne pas les utiliser pour des sorts avec des ombres, après tout, y feront leur nourriture.

La sorcière d’un passé très lointain avait un plus grand lien avec la terre, les animaux, les forces de la nature. Ceux du Moyen Âge, avaient la vigilance de l’Église et aussi de ses conflits païens et chrétiens. Mais même ainsi, ils ont utilisé le même processus. Et comme je l’ai dit, ceux d’aujourd’hui aussi.

La sorcière contemporaine a quelque chose que les autres n’avaient pas (j’ai trouvé un objet!) Internet. Internet forme des sorciers et des sorciers partout dans le monde, à travers des études et des pratiques d’enseignement à distance, dans lesquelles l’apprenti sorcier peut s’articuler. C’est faux? Je ne vois pas. Il faut faire preuve de discernement pour voir jusqu’où il peut aller. Mais vous allez étudier, pratiquer, acheter des objets sur Internet, tels que des baguettes, des bâtons, des chaudrons, etc.

Bien sûr, le mieux serait de faire. Mais ce n’est pas toujours possible. Alors, pourquoi ne pas aider nos frères et sœurs païens en achetant les artefacts? Serviettes brodées, bagues avec symboles? Qui peut faire une bague en or et mettre des symboles, c’est parfait. Et qui n’a pas d’argent, ou qui a et ne sait pas comment le faire? Achetez-vous!

La sorcière contemporaine doit étudier, se consacrer, suivre des cours, etc. Après tout, la femme d’aujourd’hui travaille, étudie, occupe des postes élevés et ne dépend plus des hommes. Il n’y a pas de honte à cela. L’important, ce sont les sources fiables, le temps et la sagesse pour discerner une chose de l’autre.

Donc, si vous voulez être une sorcière du pouvoir, étudiez et pratiquez, mais n’oubliez pas l’humilité.