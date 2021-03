La solution de contournement de War Thunder ajoute la prise en charge de la souris USB au navigateur Web secret de PS5

Le navigateur Web caché de la PlayStation 5 fonctionne avec une souris USB – enfin, si vous y accédez depuis le titre gratuit War Thunder, de toute façon. Comme beaucoup d’entre vous le savent, bien qu’elle soit fermée, la console de nouvelle génération de Sony dispose d’un navigateur Web – envoyez un lien hypertexte dans un fil de discussion, par exemple, et vous pourrez cliquer dessus. Vous pouvez même positionner des pages Web à côté de vos jeux, ce qui vous permet de regarder des vidéos YouTube pendant que vous jouez.

Et maintenant, comme évoqué ci-dessus, un utilisateur de Reddit a découvert la prise en charge de la souris USB dans le navigateur. Cela fonctionne parce que War Thunder inclut une prise en charge complète du clavier et de la souris, de sorte que la fonctionnalité est «activée» lorsque le lien est cliqué. Néanmoins, il s’agit d’une découverte intéressante, et cela nous fait souhaiter que Sony déverrouille simplement l’application pour une utilisation générale. Nous savons qu’il est préoccupé par les problèmes de sécurité ici, mais nous manquons de pouvoir nous arrêter Pousser le carré Tout en jouant.