La société prévoit de commencer à construire une station spatiale privée Voyager avec gravité artificielle en 2025

Orbital Assembly Corporation (OAC) a récemment dévoilé de nouveaux détails sur son ambitieuse station Voyager, qui devrait être la première station spatiale commerciale fonctionnant avec la gravité artificielle.

OAC, une entreprise manufacturière centrée sur la colonisation de l’espace, a discuté de Voyager Station lors d’une conférence de presse vidéo à la fin du mois dernier. Le 29 janvier « Première Assemblée » L’événement virtuel a servi de mise à jour pour les investisseurs intéressés, les partenaires marketing et les vacanciers enthousiastes qui espéraient un jour réserver une chambre à bord de la Station Voyager en rotation.

Les racines du projet remontent à plusieurs années.

Création de John Blincow La Fondation Gateway en 2012. Les plans de l’organisation comprennent la relance et le maintien d’une industrie de la construction spatiale robuste et florissante, d’abord avec la station Voyager et la station spatiale commerciale The Gateway – «premières étapes importantes vers la colonisation de l’espace et d’autres mondes», le site Web de la fondation indique . L’OAC a été fondée par l’équipe de la Gateway Foundation en 2018 afin de contribuer à la réalisation de ces rêves.

Le présentation d’une heure le 29 janvier et séance de questions-réponses a été hébergé par OAC conseiller médical Shawna Pandya et diffusé en direct sur la chaîne YouTube de l’entreprise. Au cours de l’événement, la société de construction spatiale a révélé son calendrier pour le prochain chapitre de l’exploration spatiale humaine.

Son équipe de vétérans qualifiés de la NASA, de pilotes, d’ingénieurs et d’architectes a l’intention d’assembler un «hôtel spatial» en orbite terrestre basse qui tourne assez rapidement pour générer une gravité artificielle pour les vacanciers, les scientifiques, les éducateurs d’astronautes et toute autre personne qui souhaite vivre hors de la Terre .

En tant qu’entreprise en plusieurs phases nécessitant des fonds pour réaliser le rêve, le CAO est maintenant officiellement ouvert aux investisseurs privés acheter une participation dans l’entreprise à 0,25 € l’action, jusqu’au 1er avril 2021.

La station Voyager est calquée sur des concepts imaginés par un légendaire spécialiste des fusées Wernher von Braun , l’un des principaux orchestrateurs du programme Apollo de la NASA. L’habitat en forme de roue de 200 mètres de large tournera avec une vitesse angulaire suffisamment élevée pour créer des niveaux de gravité artificielle semblables à ceux de la lune pour les occupants.

Conçu par Tim Alatorre, membre de l’équipe de direction de la Fondation Gateway et architecte principal, Voyager deviendra la plus grande structure construite par l’homme dans l’espace, entièrement équipée pour accueillir jusqu’à 400 personnes. L’assemblée devrait commencer vers 2025, ont déclaré des représentants de la Gateway Foundation.

Cet anneau technologique brillant comprendra des équipements allant des restaurants à thème, des salons de visionnement, des cinémas et des salles de concert aux bars, bibliothèques, gymnases et spa de santé.

Voyager abritera 24 modules d’habitation intégrés, chacun mesurant 65 pieds de long et 40 pieds de large (20 sur 12 mètres). Au quasi lunaire la gravité , la station tournante disposera de toilettes fonctionnelles, de douches et permettra de faire du jogging et de sauter de manière amusante et originale.

Mais avant que la station puisse commencer à tourner, ses constructeurs doivent établir l’infrastructure orbitale nécessaire et créer des structures plus petites pour tester le concept.

Blincow a expliqué lors de l’événement du 29 janvier que le plan actuel est de construire la station spatiale rotative par étapes, en commençant par une station prototype à petite échelle, en plus d’une installation de microgravité en vol libre, toutes deux utilisant des composants Voyager.

« Ce sera la prochaine révolution industrielle », a déclaré Blincow.

Finalement, un robot d’assemblage de fermes de structure (STAR) fabriquera le châssis des stations Voyager et Gateway en orbite. Avant que cela ne se produise, cependant, un prototype plus petit et basé au sol, connu sous le nom de DSTAR, testera la technologie ici sur Terre.

Le robot d’assemblage de fermes d’OAC est le premier à construire une station spatiale en orbite terrestre basse et servira de « colonne vertébrale structurelle de futurs projets dans l’espace », a déclaré le directeur de la fabrication de l’OAC, Tim Clements, lors de l’événement.

Actuellement, la machine est en cours de mise en service et d’expédition. Il sera ensuite terminé et testé en Californie.

« Le prototype produira une section de treillis d’environ 300 pieds [90 m] en moins de 90 minutes « , a révélé Clements lors de l’événement diffusé en direct. » Le DSTAR pèse près de 8 tonnes en masse, composé de composants en acier, électriques et mécaniques. «

OAC crée également un drone d’observation robotique pour une visualisation à distance via un casque de réalité virtuelle dans le cadre de son premier projet de développement interne.

« Ce sera nos yeux sur le chantier », a déclaré Alatorre. « Le drone d’observation fonctionne dans une fonction de support. Il peut se percher sur des engins existants. Il peut également être entièrement réutilisable et peut voler et avoir un mode de vol libre sur des missions prolongées. »

Bien avant que Voyager Station puisse commencer à accueillir des invités, l’OAC doit tester à la fois la construction d’une station en orbite terrestre basse et prouver la viabilité de l’écurie gravité artificielle dans l’espace. La société prévoit de construire un prototype d’anneau de gravité qui mesurera 200 pieds (61 m) de diamètre et sera conçu pour tourner pour créer une gravité artificielle près du niveau de Mars, soit environ 40% de celui de la Terre.

« L’anneau de gravité sera un projet de démonstration technologique clé que nous prévoyons de construire, d’assembler et d’exploiter en orbite terrestre basse dans quelques années seulement », a déclaré le co-fondateur de l’OAC, Jeff Greenblatt. « La société prévoit également d’utiliser une version orbitale du DSTAR appelée PSTAR, qui signifie Prototype Structural Truss Assembly Robot. »

Cet anneau de gravité agira comme un «démonstrateur à court terme», dont la construction et le lancement prendront de deux à trois ans. Une fois installé en orbite, son assemblage ne prendra que trois jours. Cette structure servira de base de test à la société pour de nombreuses technologies à utiliser pour construire la station Voyager.

« Nous n’avons pas vu une explosion de l’activité commerciale dans l’espace », a déclaré Alatorre. « Le coût a été d’environ 8 000 dollars par kilogramme [$17,600 per lb.] pendant longtemps. Mais avec le Falcon 9, vous pouvez le faire pour moins de 2000 €. Et comme Starship sera mis en ligne, il ne coûtera que quelques centaines de dollars. « (Il s’agissait de références aux lanceurs SpaceX – le cheval de bataille de la société Fusée Falcon 9 et son Véhicule Starship Mars , qui est en cours de développement.)

« La microgravité est simplement brutale sur notre corps », a ajouté Alatorre. « Nous avons besoin de la gravité artificielle – un mécanisme qui nous donne une dose de gravité pour nous donner la capacité de vivre à long terme dans l’espace. »

L’anneau de gravité prévu pourrait également devenir une plate-forme de recherche pour les agences spatiales internationales et les entreprises aérospatiales privées intéressées par les effets de la gravité artificielle partielle sur les systèmes non vivants et vivants, ont déclaré des représentants de l’OAC.

« Cela donnera aux chercheurs une opportunité sans précédent d’accéder à ce régime de gravité intermédiaire », a déclaré Greenblatt. «Cela ouvrira ensuite la voie à l’OAC pour construire des structures plus grandes et plus complexes dans l’espace, ce qui est évidemment nécessaire si nous voulons en arriver à la construction de la Station Voyager et d’autres structures plus grandes au-delà.

En regardant vers l’avenir, le gouvernement et les entreprises privées seront autorisés à utiliser les modules Voyager pour des missions de formation lunaire et au-delà, fournissant une rampe de lancement aux entrepreneurs pour développer et commercialiser des activités touristiques dans l’espace.

« Nous ne voulons pas que l’expérience Voyager soit comme être dans un sous-marin d’attaque au combat, alors nous sommes [building] pour le confort « , a déclaré Tom Spilker, directeur de la technologie d’OAC et vice-président de l’ingénierie et de la conception des systèmes spatiaux. » Il est un peu plus petit que la longueur du bâtiment du Capitole américain. «

« Malgré la liste apparemment interminable d’équipements de luxe, il y aura également des sas pour les visiteurs », a ajouté Spilker. « Ainsi, quiconque peut se permettre un hôtel spatial peut faire une sortie privée dans l’espace, où la seule chose entre vous et l’univers est une façade. »

