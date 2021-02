La société de cybersécurité Kaspersky affirme que les incidents de prise de contrôle de compte dans le secteur financier ont augmenté de 20% en 2020

Jeu apprendre à compter Anneaux Colorés

Le jeu apprendre à compter Anneaux Colorés de la marque Goula est conçu pour apprendre à compter et à repérer les chiffres et les quantités qui y sont associées. L'enfant doit reconnaître chaque chiffre et y associer le nombre de points ainsi que le nombre d'anneaux qui lui correspond. Caractéristiques