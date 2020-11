La Skoda Superb iV, l’hybride rechargeable, est déjà proposée au France

Disponible en van et hayon et quatre niveaux d’équipement – Ambition, Style, Sportline et Laurin & Klement – le Skoda Superb iV, la variante hybride brancher du haut de gamme tchèque, il atteint désormais le marché national.

Le nouveau Superb iV se démarque visuellement de ses frères avec uniquement un moteur thermique par la présence de l’acronyme «iV» à l’arrière et aussi par la présence de la prise pour charger la batterie dissimulée derrière la calandre et, enfin, le pare-chocs qui a une structure en nid d’abeille et des prises d’air spécifiques.

À l’intérieur, en plus de la capacité réduite du coffre à bagages pour ranger les batteries (470 litres dans le hayon et 510 litres dans le fourgon, au lieu des 625 l et 670 l purement à combustion), la Skoda Superb iV se distingue du reste par la présence de menus spécifiques dans l’infodivertissement sur le système hybride.

Deux moteurs, un à essence et un électrique

Comme vous le savez bien, animer la Skoda Superb iV ne sont pas un, mais deux moteurs. Ainsi, le 1.4 TSI de 156 ch est associé à un moteur électrique de 116 ch (85 kW). Le résultat final est 218 ch de puissance maximale combinée et 400 Nm de couple qui sont envoyés aux roues avant via une boîte DSG à six vitesses.

Tout cela permet à la Skoda Superb iV d’atteindre 0 à 100 km / h en 7,7s et d’atteindre 224 km / h de vitesse maximale tout en annonçant une consommation de 1,5 l / 100 km, une consommation électrique de 14 à 14,5 kWh / 100 km et CO deux entre 33 et 35 g / km.

Et la batterie?

L’alimentation du moteur électrique est une batterie lithium-ion de 13 kWh (10,4 kWh utiles) qui permet une autonomie en mode 100% électrique allant jusqu’à 55 km (cycle WLTP).

Intérieur de la Skoda Superb iV.

Quant à la recharge, dans une prise électrique classique, Skoda affirme que cela prend une nuit entière. Déjà dans un Wallbox avec une puissance de 3,6 kW, le temps de charge tombe à 3h30min.

Au total, la Skoda Superb iV est livrée avec trois modes de conduite: Sport, E et HYBRID. Dans le premier, la fourniture d’énergie est prioritaire; dans le second, le Superb iV est alimenté exclusivement par la batterie (c’est le mode sélectionné automatiquement à chaque démarrage de la voiture); sur le troisième, l’interaction entre les deux moteurs est gérée automatiquement.

Combien?

Comme vous vous en doutez, le Superb iV hayon voit ses prix plus abordables que le van. Vous pouvez donc vous tenir au courant de tous les prix de la variante hybride brancher du modèle tchèque nous vous laissons ici: