La sixième saison de « Legends of Tomorrow » présente une nouvelle bande-annonce

La CW a publié une longue bande-annonce pour la nouvelle saison de « DC’s Legends of Tomorrow », qui, après avoir commencé avec l’ancien logo Warner Bros utilisé pour leur VHS dans les années 80, nous présente un peu plus d’étrangers que le voyage dans le temps qui nos héros devront affronter cette saison, y compris un curieux être rose qui ressemble étrangement à Baby Yoda.

Le reste de la bande-annonce est une pure folie. Des références aux films de la série B, aux concours de talents télévisuels et à l’animation traditionnelle des Walt Disney Studios, tout semble indiquer que chaque épisode de la saison sera plus difficile à prévoir par rapport au précédent.

La chose la plus drôle dans cette bande-annonce est peut-être lorsque nous voyons Zari transformé en une princesse Disney animée, avec certains paramètres de manoir de Constantine transformés en arrière-plan animé, avec tout et des objets inanimés prenant vie sous nos yeux et une référence claire et spirituelle à « Fantaisie ».

« Legends of Tomorrow » mettra en vedette notre équipe unique de héros affrontant un ennemi avec lequel ils ont eu des rencontres dans le passé. Sara Lance (Caity Lotz) et Ava Sharpe (Jes Macallan), les capitaines du navire Waverider seront probablement confrontés off. leur défi le plus bizarre à ce jour.

La sixième saison de « DC’s Legends of Tomorrow » sera la dernière dans laquelle nous verrons Dominic Purcel dans le rôle de Heat Wave, après que l’acteur ait annoncé via ses réseaux sociaux sa retraite de la série, apparemment en raison de désaccords avec les producteurs. Les nouveaux épisodes commenceront à être diffusés le 2 mai.