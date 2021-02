La série Xiaomi Redmi Note 10 a confirmé son lancement le 4 mars: tout ce que nous savons jusqu’à présent

16 févr.2021 13:47:11 IST

La semaine dernière, Xiaomi a annoncé qu’il lancerait le nouveau Série Redmi Note 10 au mois de mars. Désormais, en cas d’invitations à des événements envoyées aux journalistes, Xiaomi a confirmé que la nouvelle série Redmi Note 10 sera lancée le 4 mars 2021. Xiaomi a également partagé un tweeter pour confirmer la même chose. En plus de cela, la société a également mis à jour sa page d’événements et le microsite Amazon pour le lancement de la série Redmi Note 10. Cet événement est un lancement mondial, où les prix de l’France devraient également être annoncés.

# RedmiNote10 La série est prête pour ses débuts mondiaux le 03/04/21! 🚀#RedmiNote a été le smartphone le plus aimé de l’France et nous sommes ravis de vous proposer le prochain # 10on10 vivre! Soyez notifié 👇https: //t.co/cwYEXdVQIo: https://t.co/MDkxGjnj3e@AmazonIN: https://t.co/P3NpRRcFeG pic.twitter.com/yvco9UCuqR – Redmi France – La série # RedmiNote10 arrive! (@RedmiIndia) 16 février 2021

Série Redmi Note 10: tout ce que nous savons jusqu’à présent

Actuellement, la seule chose que nous savons avec certitude sur la série Redmi Note 10 est qu’elle sera exclusivement disponible via Amazon et mi.com.

# 10on10 # RedmiNote10 la série arrive! https://t.co/8aOxyIAzLo – Amazon France (@amazonIN) 11 février 2021

Bien que les teasers de Xiaomi ne révèlent pas beaucoup de détails sur la série Redmi Note 10, il y a eu quelques fuites et spéculations pour nous donner des indices à ce sujet à attendre des smartphones. Selon une certification BIS récemment repérée, le numéro de modèle M2101K6I appartient au combiné Redmi Note 10 Pro 5G, tandis que le numéro de modèle M2101K7AI semble être le Redmi Note 10 4G.

Un autre rapport de fuite suggère que le Redmi Note 10 Pro serait disponible en trois options de stockage. Ceux-ci incluent 6 Go de RAM + 64 Go de stockage, 6 Go de RAM + 128 Go de stockage et une option de stockage de 8 Go de RAM + 128 Go. Le téléphone devrait arriver sur le marché en trois variantes de couleur: bronze, gris et bleu.

Le Redmi Note 10, d’autre part, sera disponible en deux options de stockage de 4 Go de RAM + 64 Go de stockage et 6 Go de RAM + 64 Go de stockage. Le téléphone peut être disponible dans des couleurs comme le blanc, le vert et le gris.

