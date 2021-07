La série Waterworld Sequel se déroule avec le directeur de 10 Cloverfield Lane

Monde de l’eau se poursuivra avec une série de suites plus de 25 ans après le célèbre bombardement du film original dans les salles. Le producteur John Davis, qui a produit l’original aux côtés de Charles Gordon, Larry Gordon et de la star Kevin Costner, est à bord pour aider à développer un nouveau Monde de l’eau Série télévisée avec des plans pour ramener les personnages originaux. Dan Trachtenberg (10, voie Cloverfield) a également été sollicité pour réaliser, bien qu’on ne sache pas qui écrira la série.

« Nous allons faire la version en streaming de ce film, la suite de ce film », a récemment déclaré Davis à Jeff Sneider de Collider à propos de l’émission télévisée WaterWorld. Bien qu’il n’ait pas spécifiquement mentionné si Costner ou tout autre acteur de Monde de l’eau reviendrait, Sneider a indiqué que ce serait le cas en expliquant que la série se déroule « 20 ans plus tard », mettant en vedette « tous ces gens, 20 ans plus tard ».

Le partenaire de production de Davis chez Davis Entertainment, John Fox, a ajouté: « Nous ne sommes pas sûrs à 100% de l’approche de la série. Mais certainement, nous sommes en train de construire en ce moment. Nous parlons aux gens, mais personne n’en parle. enfermé encore. Dan est attaché, nous sommes en train de briser l’histoire maintenant et nous discutons avec quelques écrivains différents. Et nous devrions avoir un écrivain enfermé, je pense, au cours des deux prochaines semaines. «

« Larry Gordon et moi-même, nous sommes les producteurs de ce film. Et avec John, nous le réimaginons tous pour la version en streaming », a déclaré Davis, qui a refusé de dire où la série serait diffusée mais se sent confiant quant à l’accord. . « Pour l’instant, c’est à Universal Television, et nous sommes en train de le monter. Mais oui, nous pensons qu’il a déjà une maison. »

Sorti en 1995, Monde de l’eau a été réalisé par Kevin Reynolds et écrit par Peter Rader et David Twohy. Le studio, les acteurs et l’équipe avaient de très grands espoirs pour le film car il s’agissait du film le plus cher jamais réalisé à l’époque. Après Kevin Costner en tant que vagabond naviguant sur la Terre dans un monde post-apocalyptique dépassé par la montée des eaux, le film mettait également en vedette Dennis Hopper, Jeanne Tripplehorn, Tina Majorino et Michael Jeter. Les avis étaient mitigés et Monde de l’eau considérablement sous-performé au box-office, et il n’a pu récupérer ses dépenses que pour la vidéo domestique et la location.

Quant à savoir pourquoi Davis voudrait revoir Monde de l’eau à la lumière de sa sortie décevante en 1995, il insiste sur le fait que le film ne fait que s’améliorer avec l’âge. Il semblerait qu’il pense que le public réagira de la même manière quand Monde de l’eau continue comme une série de suites, avec, espérons-le, la distribution originale impliquée. Si Monde de l’eau était tout simplement en avance sur son temps, alors Davis pense que ce serait l’occasion idéale de le ramener.

« Le seul film auquel je suis retourné récemment, que nous avons fait et revu et j’ai été surpris de voir à quel point il a tenu le coup, c’est Monde de l’eau« , a déclaré Davis à Collider. « Pendant de nombreuses années, je ne voulais pas vraiment le voir parce que je pensais que le film ne fonctionnait pas, ce n’était pas ce qu’était le script, ce n’était pas aussi bon que le script, il avait ses problèmes de production. Et puis je suis revenu et je l’ai revu, et c’est comme, ‘Oh ouais, ce film vieillit bien avec le temps.' »

Aucune maison n’a été nommée pour le Monde de l’eau série, mais en raison de l’implication d’Universal Television, Peacock semble être une destination probable. Si vous voulez regarder le film original, il est en streaming en ce moment sur Peacock. Cette nouvelle nous vient de Collider.

Sujets : Monde aquatique