La série télévisée The Last of Us HBO a choisi Nico Parker dans le rôle de Sarah, la fille de Joel

Il est temps pour une autre mise à jour sur l’adaptation télévisée de The Last of Us. HBO travaille aux côtés de PlayStation Productions pour amener le jeu bien-aimé de Naughty Dog sur le petit écran, le tournage devant commencer ce mois-ci. La production ne fait que commencer, mais les nouvelles concernant le casting se font lentement.

Nico Parker

Le dernier personnage à avoir été choisi dans la série est Sarah Miller, la fille de Joel. Nico Parker la représentera dans l’adaptation, comme le rapporte Deadline. Parker n’a que quelques crédits d’acteur à son actif, son rôle d’éclat étant la jeune fille, Milly Farrier, en 2019 Dumbo. Elle est également apparue dans une mini-série intitulée Le troisième jour, assez curieusement jouant un personnage nommé Ellie.

Elle rejoint un très bon casting, avec Pedro Pascal dans le rôle de Joel, Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie et Merle Dandridge dans le rôle de Marlene. Comme mentionné, le tournage est sur le point de commencer, nous ne verrons donc probablement pas la série terminée avant un certain temps. Même si vous avez joué au jeu de nombreuses fois, la série HBO va apparemment dévier à certains endroits, cela devrait donc valoir la peine d’être regardé pour cette nouvelle vision de l’histoire.

Êtes-vous enthousiasmé par l’émission télévisée The Last of Us? Prenez du pop-corn dans la section commentaires ci-dessous.