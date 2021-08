La série télévisée Percy Jackson se rapproche alors que le créateur révèle une réunion «positive»

Les fans des romans Percy Jackson de Rick Riordan ont reçu une autre mise à jour prometteuse du créateur du personnage, alors qu’il partageait des nouvelles de sa dernière rencontre avec des dirigeants de Disney au sujet de sa série potentielle Percy Jackson et The Olympians à diffuser sur Disney +. L’auteur a apparemment rencontré des dirigeants de Disney Entertainment, Disney TV, 20th Century Studios et Disney + pour discuter du redémarrage de la série Percy Jackson, à la suite de deux adaptations cinématographiques moyennes de ses romans pour jeunes adultes.

Rick Riordan publié dans une longue mise à jour, « Nous avons eu une conversation très positive hier (vendredi 20 août) avec les cadres supérieurs des différentes branches de l’organisation de télévision Disney: Disney Entertainment, Disney TV, 20th Century Studios et Disney +. C’était la première fois que nous étions tous dans la même pièce (enfin, la salle Zoom) afin que nous puissions nous assurer que nous obtenions tous les mêmes informations et que nous partagions les mêmes objectifs. Avoir tout le monde ensemble pour aligner nos visions pour le spectacle a été extrêmement utile, et je pense que beaucoup de confusion a été résolue (parlant pour mon propre moi confus, de toute façon !) La bonne nouvelle est : la direction est « all-in », comme ils le disent, à propos de faire ce spectacle et de le faire correctement. d’entre eux ont des enfants qui ont grandi avec Percy Jackson aussi, alors ils comprennent. Ils comprennent qu’il y a des millions et des millions d’entre vous qui attendent avec impatience de voir Percy Jackson prendre vie d’une nouvelle manière. Nous nous sommes sentis soutenus et entendu, et je suis plus confiant que jamais que ce spectacle bouge g vers l’avant comme il le faut. Vous avez tous fait une différence. Tu le fais toujours. Se présenter sur les réseaux sociaux, partager votre enthousiasme pour le spectacle : Disney vous voit. Ils vous ont entendu et ils veulent faire ce qu’il faut, les fans de Percy. C’est pour moi la priorité numéro un, donc je suis content ! »

Alors que l’auteur s’est empressé de souligner que la série n’a pas encore eu de feu vert officiel, il semble qu’il faudrait quelque chose d’assez gros pour faire dérailler la série, étant donné que le mois dernier, la femme de Riordan a rapporté qu’une salle d’écrivains avait été aménagée. et l’auteur lui-même a déclaré que les dirigeants étaient pleinement à bord du script pilote, qu’il avait participé à l’écriture.

L’arrivée d’un Percy Jackson Les séries télévisées seraient un autre cas d’une émission venant réparer les torts de certaines adaptations cinématographiques mal reçues. Les romans de Percy Jackson ont été transférés sur grand écran en Percy Jackson et le voleur de foudre en 2010, et Percy Jackson: la mer des monstres en 2013, mais les fans n’ont pas été séduits par les films, pas plus que Riordan, qui a pris une photo des films plus tôt cette année.

« Eh bien, pour vous les gars, c’est quelques heures de divertissement », écrivait alors Riordan. « Pour moi, c’est le travail de ma vie de passer par un hachoir à viande quand je les ai suppliés de ne pas le faire. Alors oui. Mais ça va. Tout va bien. Nous allons le réparer bientôt… »

Tandis que Percy Jackson et les Olympiens n’en est qu’à ses tout débuts pour le moment, il semble que nous allons certainement revoir le héros mythologique sur les écrans dans quelque chose qui, espérons-le, réussira à répondre aux attentes des fans cette fois-ci.