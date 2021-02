La série télévisée «  Halo  » arrive exclusivement à Paramount +

Il a été annoncé que la prochaine adaptation action en direct pour la télévision du jeu vidéo populaire, ‘Halo’ arrivera exclusivement au service de streaming de Paramount +.

La nouvelle a été publiée par Date limite, révélant que la série sera présentée en première Paramount + au lieu de Afficher l’heure, comme annoncé initialement.

Cependant, le spectacle sera toujours produit par Afficher l’heure en collaboration avec 343 Industries et avec le producteur de Steven Spielberg, Amblin la télé. Le spectacle est actuellement en production à Budapest et devrait sortir au début de l’année prochaine.

Selon les informations de Date limite « Entre 55% et 60% de la première saison de la série a été filmée » avant la pandémie de coronavirus.

La série sera en vedette Pablo Schreiber Quoi Master chef, Natasha McElhone Quoi Dr Halsey, créateur des super soldats spartiates et Jen Taylor Quoi Cortana, la célèbre intelligence artificielle de la franchise.

Selon le même rapport, la série se situera dans un univers qui commence en 2001 et suivra «un conflit épique au cours du 26ème siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Engagement».

Anciennement le PDG de Afficher l’heure, David Nevins a révélé que l’émission « montrera un frisson viscéral de jouer à un jeu vidéo, accompagnée d’une expérience plus profonde autour des Spartiates et des humains qui voient leur nature chimiquement et génétiquement modifiée. »