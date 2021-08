La série qui vous fera cesser de rater The Handmaid’s Tale ?

Générique Vibromasseur Rabbit Magic 7

Le Vibromasseur Rabbit Magic 7 c'est LA star des sextoys ! Il vous fera prendre un aller simple vers le plaisir. Probablement le plus connu des sextoys, le Rabbit s'est popularisé avec la série "Sex and the City" dans laquelle Samantha faisait découvrir son sextoy préféré à ses copines. Le Rabbit Magic 7 offre 7 niveaux de stimulation : 3 modes de vibration, 3 vitesses de pulsion et 1 mode progressif. Sa tête pivotante à vitesse réglable stimule votre point G, 5 rangées de billes métalliques tournantes sont là pour stimuler votre vagin et son vibromasseur en forme d'oreilles de lapin à vitesse réglable pour caresser votre clitoris ! Doté de 2 moteurs puissants mais silencieux et d'une grande souplesse à son extrémité, il permet une stimulation des parois vaginales ainsi que du point G. Pendant ce temps, les oreilles du petit lapin titillerons vigoureusement votre clitoris jusqu'à l'orgasme. Sa tête ultra douce pivote sur elle même et à l'intérieur se trouvent des rangées de billes métalliques pour des sensations encore plus intenses. A sa base, un tableau de contrôle lumineux vous permet d'ajuster les vitesses de rotations et de vibrations du Rabbit. La rotation et la vibration sont totalement indépendantes, ainsi vous pouvez privilégier la zone érogène qui vous offre le plus de sensation. Votre Vibromasseur Rabbit Magic 7 est fabriqué avec un silicone 100 % hypoallergénique très hygiénique ayant une grande souplesse. Fonctionne avec 4 piles AAA (non fournies) Pour une utilisation optimale de votre sextoy, espaceplaisir vous recommande d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Veillez à bien nettoyer votre sextoy avant et après chaque utilisation.