La série Paramount+ à voir absolument si vous avez aimé Manifest

in

Paramount+

Si vous aimez la science-fiction et les séries pleines d’action et de mystère, dans le style perdu Oui Manifestenous avons une proposition idéale pour vous.

©IMDBLa série incontournable Paramount+.

Y aura-t-il quelqu’un qui saura pourquoi nous aimons tant la série d’avions et d’accidents d’avion ? Nous pouvons mentionner des histoires que nous avons vues dans perdu Oui ManifesteAussi bien que dedans La frange. Dans chacun d’eux, il y a une part de mystère assaisonnée d’action et une bonne dose de drame qui nous tient pleins pendant de nombreuses saisons, voulant savoir quelle est la raison pour laquelle les choses qui se passent dans chacune de ces fictions se produisent.

Si vous êtes abonné à Paramount+ et tu veux voir une série comme ça perdu Soit Manifeste, nous avons une réponse idéale pour vous. C’est une production qui n’a sorti qu’un seul épisode et se prépare pour un second, dont le tournage a déjà commencé. Nous parlons d’une série qui, grâce à sa première saison, a reçu sept nominations pour les prix emmy cette année, dont un pour l’une de ses actrices principales.

la série de Paramount+ auquel vous devriez donner une chance est intitulé vestes jaunes et il a été créé en novembre de l’année dernière. L’histoire tourne autour d’un groupe d’élèves du secondaire qui font partie de l’équipe de football de l’école qui, après avoir remporté le championnat régional, se qualifie pour la finale nationale. Le problème est que, sur le chemin du site du tournoi, à Seattle, l’avion s’écrase et les laisse bloqués pendant un an et demi dans les bois.

vestes jaunes Il est raconté à partir de deux lignes temporelles : une qui se concentre sur les filles adolescentes vivant dans la forêt, et une autre qui montre celles qui ont survécu de nos jours. C’est une histoire complètement grossière avec beaucoup de gore et une dose de drame pour adolescents qui nous fait rapidement nous connecter avec les protagonistes. De plus, il a une bande-son impeccable avec des classiques des années 90 que vous ne pourrez pas arrêter de chanter.

+Actrice des gilets jaunes nominée

Comme nous l’avons dit, lors de la dernière édition de les prix emmy il y a eu des nominations qui sont allées à vestes jaunes mais cela n’a finalement pas fini par gagner. Entre elles, Christine Ricci a participé à l’une des présélections de la meilleure actrice dans un second rôle dans un drame, pour son excellente performance dans le rôle de Brumeux et sa version adulte : une femme dérangée qui travaille comme infirmière et qui semble n’avoir aucun lien avec la réalité. Ce prix est finalement allé à Julia Garnierpour Ozark.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂