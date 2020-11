La série OPPO Reno 5 aura trois modèles, chacun avec son propre processeur

La série OPPO Reno 5 sera présentée à la fin de l’année avec trois membres.

Il y a quelques jours, le Journée OPPO INNO 2020 dans lequel l’entreprise a révélé certaines de ses cartes les plus importantes pour son avenir. Bientôt de nouveaux produits de la firme verront le jour, comme des lunettes AR ou un chargeur portable, ainsi qu’un smartphone spectaculaire avec un écran extensible.

Au cours de cette présentation, le OPPO X 2021 C’était le seul smartphone dont on parlait mais, bien sûr, ce ne sera pas le seul qu’OPPO mettra à disposition des consommateurs en 2021. En fait, selon une fuite en provenance de Chine, il est très probable que le fabricant asiatique annoncer la série Reno 5 plus tard cette année.

Trois nouveaux modèles et trois processeurs

Tel que publié par l’informateur populaire Station de chat numérique, La série Reno 5 d’OPPO comprendra trois téléphones différents et chacun d’eux aura une puce différente, mais la même conception de perforation pour la caméra sefie.

Le modèle haut de gamme comportera un panneau avec des bords incurvés et une prise en charge du taux de rafraîchissement. De même, la fuite révèle que ces trois nouveaux smartphones OPPO fonctionneront avec des puces Snapdragon 765G, Dimensity 1000 et Snapdragon 865.

L’informateur a également partagé une image avec une série de spécifications pour deux terminaux «cachés» sous le nom de PEGM00 et PDRM00. Vous pouvez y voir comment les deux terminaux intégreraient prise en charge de la charge rapide 65W. À partir du PEGM00, il est intuitif qu’il s’agirait de l’OPPO Reno 5 avec la puce Snapdragon 765, tandis que l’autre modèle ne connaît toujours pas d’informations supplémentaires.

De même, une autre fuite d’il y a quelques jours pointe vers le troisième modèle avec nom de code PDSM00. Cela aurait un chipset Dimensity 1000 / 1000+, 8 Go de RAM et fonctionnerait sous le système d’exploitation Android 11. Avec ces fonctionnalités, il est intuitif que le PDSM00 serait le deuxième téléphone de la série, donc le nom PDRM00 correspondrait au modèle le plus PRO, Il aurait le Snapdragon 865 comme moteur principal.

Spécifications du modèle PRO

La nomenclature des trois nouveaux smartphones OPPO n’est pas encore connue mais pour celui qui aura des fonctionnalités plus pointues, nous utiliserons, en guise de distinction, l’ajout de « PRO ». Selon les différentes informations que nous avons pu collecter, cela aurait un Écran AMOLED FHD + de 6,43 pouces. Il intégrerait également jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, aspects qui coïncident avec d’autres modèles précédents de la firme chinoise.

De même, OPPO intégrerait nativement le système d’exploitation Android 11, le dernier disponible et un Batterie de 4300 mAh avec charge rapide de 65 W. Enfin, pour la section caméras à l’avant, nous trouverions un objectif 32 MP et à l’arrière un module avec quatre caméras dont le capteur principal serait de 64 MP.

