La série Netflix Stranger Things présente une bande-annonce cryptique pour la saison 4

Fans de la série mystère Choses étranges déjà fiévreux 4e saison qui est actuellement en cours de tournage et n’ouvrira probablement pas avant l’année prochaine Netflix sera affiché. Sauf pour un premier prometteur Bande-annonce avec des notes sur l’histoire et comment ça se passe avec les amis, il n’y a pas encore grand chose à voir.

Cela change maintenant: Netflix en a un nouvelle vidéo pour le hit de la série publié, ce qui soulève des questions. La vidéo de deux minutes nous montre la salle de contrôle négligée et abandonnée du laboratoire national Hawkins avec de nombreux écrans, sur lesquels seule une image de test est affichée jusqu’à présent. De temps en temps, quelques images claires apparaissent, mais elles ne révèlent pas grand-chose. Jusqu’à présent, car selon l’actualité, il devrait y avoir un peu plus de clarté à ce sujet dans quelques heures. Attendons-nous toujours une nouvelle bande-annonce pour la série populaire aujourd’hui?

Alors ça continue dans la saison 4

« Stranger Things » compte – à côté de la série « The Witcher » – à la productions internes les plus réussies du service de streaming. Avoir la 3e saison seul plus de 40 millions de téléspectateurs consulté sur Netflix. Cela n’aurait dû surprendre personne qu’à côté de la 4e saison, il y avait aussi un 5ème saison devrait être donné, s’il s’agit des créateurs de la série, les frères Matt et Ross Duffer.

Mais tout d’abord nous attend dans Saison 4 une histoire plus grande, qui ouvre la porte à de nouveaux mondes après la finale de la saison 3. En langage clair, cela signifie que le lieu fictif Hawkins n’est plus le seul objectif de la série:

« Ça va être très différent de la saison 3. Mais je pense que ça va être la bonne piste et ça va être passionnant. »

Après que le shérif Hopper ait apparemment été emmené en Russie par une porte à Upside Town et y soit en captivité, une porte vers d’autres pays et continents a été ouverte. Selon les premières indications, d’autres pays comme l’Amérique du Sud pourraient également jouer un rôle.

Stranger Things Saison 4 ne sera pas sur Netflix avant 2022?

De plus, certains des héros adolescents ont quitté Hawkins pour s’installer dans de nouvelles régions. Reste à savoir s’ils reviendront dans les nouveaux épisodes. Même à qui nous pouvons nous attendre en tant que nouveaux arrivants est toujours top secret.

La production de la 4ème saison a dû être reportée de quelques mois en raison de Corona, ce qui a également affecté la date de sortie. Il semble maintenant que les nouveaux épisodes ne commenceront pas avant 2022.