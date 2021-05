La série Netflix Jurassic World: New Adventures recevra la 4ème saison – toutes les informations

Les dinosaures de la trilogie populaire Monde jurassique en tant que trilogie de suivi de la série culte de Steven Spielberg « Jurassic Park », ils reviendront l’année prochaine avec le troisième volet « Jurassic World 3: Dominion«De retour dans les salles. Pour raccourcir un peu le long temps d’attente, Netflix montre la série animée Jurassic World: Nouvelles aventures (Titre original « Jurassic World Camp Cretaceous »).

Ce n’est que récemment que le 3e saison avec dix nouveaux épisodes démarré sur le fournisseur de streaming. Mais cela ne devrait pas rester ainsi: La série populaire aura une quatrième saison, qui devrait apparaître cet automne. De plus, il y en a un de la part du fabricant cinquième et dernière saison prévue. Une confirmation officielle de Netflix suivra.

Jurassic World: Nouvelles aventures © Netflix

De quoi parle la série Netflix? L’action a lieu en même temps que la série de films et suit un Groupe de jeunesqui ont passé leur été dans le camp de tentes Camp Crétacé veulent passer dans le parc d’attractions « Jurassic World » lorsque la catastrophe éclate et que les dinosaures peuvent se libérer.

Darius, Kenji, Brooklynn, Sammy et Yaz tentent de se cacher du T-Rex et du reste des dinosaures en liberté sur Isla Nublar, tandis que les visiteurs du camp et du parc d’attractions fuient l’île – y compris Owen Grady (Chris Pratt) et Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) en tant que réalisatrice du parc de la série de films.

Cependant, les jeunes sont laissés sur l’île et doivent trouver leur chemin hors de l’île par eux-mêmes, tandis que les espèces de diosaures les plus dangereuses se promènent librement et les pourchassent. D’autres personnages bien connus des films, tels que le scientifique sans scrupules Dr. Wu, joue dans la série.

«Par respect pour les auteurs de la série, il est important pour moi que Camp Cretaceous Univers sa propre histoire raconte. La série continuera à raconter l’histoire principale de la série de films. Elle va s’emmêler dans la plus grande intrigue et même éclaircir certaines choses. Jurassic World 3: Dominion fera référence à des découvertes qui me passionnent beaucoup. «

Jurassic World 3 ne sortira en salles qu’en 2022

En attendant, nous pouvons nous attendre à la troisième et dernière partie de la trilogie «Jurassic World» du réalisateur Colin Trevorrow, qui ne sortira que l’année prochaine en raison de Corona. Il n’y en a pas qu’un seul là-dedans Retrouvailles avec les acteurs originaux de la série culte « Jurassic Park » annoncée: Sam Neill en tant que Dr. Alan Grant, Jeff Goldblum comme Dr. Ian Malcolm et Laura Dern en tant que Dr. Ellie Sattler.

De plus, le film devrait mourir compléter toute la ligne et en même temps créer la base de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages. Nous sommes donc également autorisés à dans le futur pour de nouvelles histoires de dinosaures de la série culte. Plus à ce sujet est encore un secret et ne devrait pas être révélé avant 2022 au plus tôt, lorsque «Jurassic World 3: Dominion» sortira en salles.

Nouveau jeu vidéo annoncé

Les fans de jeux en auront également pour leur argent avec un nouveau jeu: Nach Évolution du monde jurassique a apparemment la production d’un nouveau jeu vidéo intitulé Conséquences du monde jurassique a commencé à sortir pour la PS4, la PS5, la Xbox One, la Xbox Series X et le PC.