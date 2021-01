La série Monsters at Work Disney + est une véritable suite de Monsters, Inc. confirme Billy Crystal

Billy Crystal a enfin fourni une mise à jour sur Monstres au travail, la suite animée de Monsters Inc. en préparation à Disney +. On sait que la série est en cours depuis un certain temps maintenant, avec le PDG de Disney, Bob Iger, annonçant le projet pour la première fois en 2017. Les mises à jour sur les progrès de la série stagnent depuis, car l’année dernière n’a pas apporté beaucoup de nouvelles au-delà. le fait que l’enregistrement de l’émission avait officiellement commencé.

Parler à Collider du statut de Monstres au travail dans une nouvelle interview, Billy Crystal faire la lumière sur la nouvelle série. Cela inclut la confirmation qu’il s’agit bien d’un programme épisodique et qu’il sera de retour en tant que Mike Wazowski avec John Goodman également en tant que James P. «Sully» Sullivan. De l’interview:

« C’est une série. John Goodman et moi sommes Sulley et Mike. La série, en termes de temps, commence six mois après Monsters Inc. terminé. Alors maintenant, nous sommes sur le plancher du rire. Nous avons créé tous les nouveaux, jeunes et grands personnages avec de grands acteurs de la voix, et John et moi reprenons nos rôles. Je te le dis, c’est [been] 20 ans [since the release of ‘Monsters, Inc.’] et ce film avait l’air incroyable il y a 20 ans. Il approche du 20e anniversaire [in September]… C’est fantastique, c’est hilarant et nous nous amusons beaucoup à le faire. «

Alors que les progrès avancent à grands pas dans la série, Crystal admet également qu’il n’a aucune idée de quand les épisodes seront diffusés en première sur Disney +.

« Ouais, nous en avons fait un tas [of episodes]. Nous avons fait une pause à cause de la pandémie. Mais j’ai pu en faire certains à la maison et d’autres que j’ai pu faire dans un studio très désert à Burbank. Être le seul sur le terrain était un peu bizarre. Mais oui, nous progressons. Je ne sais pas quand ils vont commencer [being released] mais je vous promets qu’ils sont vraiment bons. «

Avec Crystal et Goodman, il a également été rapporté que le casting comprendra les retours de Jennifer Tilly dans le rôle de Celia Mae, de John Ratzenberger dans l’abominable bonhomme de neige et de Bob Peterson dans le rôle de Roz. Les nouveaux venus dans la franchise assument des rôles originaux pour Monstres au travail inclure Ben Feldman (Hypermarché), Kelly Marie Tran (Star Wars: Les derniers Jedi), Henry Winkler (Barry), Lucas Neff (Élever l’espoir), Alanna Ubach (coco), Stephen Stanton (Star Wars: La guerre des clones) et Aisha Tyler (À qui appartient-il de toute façon?).

Monsters at Work se déroule six mois après les événements de Monsters, Inc. et suit Tylor Tuskmon, un récent diplômé Scare Major de l’Université Monsters, qui travaille maintenant comme mécanicien dans l’équipe des installations avec le rêve de travailler un jour aux côtés de Mike et Sulley. Quant à la durée exacte des épisodes, Crystal dit que c’est « difficile à dire quand vous venez de lire », mais que les épisodes ont des scripts complets et font partie d’une histoire continue, ajoutant que « ça va vraiment être amusant. » «

Âme Helmer Pete Docter a développé Monstres au travail pour le petit écran et servira de producteur exécutif. Pour l’instant, on ne sait toujours pas quand Monstres au travail commencera à diffuser sur Disney +. Cette nouvelle nous parvient grâce à Collider.

