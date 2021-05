La série Legend of Zelda sur Netflix est très probable, selon les fabricants de Castlevania

Planifie depuis un certain temps Netflix avec un Série d’action en direct après la populaire série de jeux LA légende de Zelda de Nintendo. Mais depuis Annonce en 2015 le projet a progressé lentement et a finalement été mis en attente par Nintendo. Mais maintenant, il y a à nouveau une petite lueur d’espoir pour tous les fans de Zelda.

Après tout, Nintendo a récemment regagné l’intérêt pour les adaptations de films et de séries de ses franchises les plus populaires et les plus réussies. Alors est devenu quelque chose comme un plus récent Film Super Mario commandé, et que malgré l’énorme flop théâtral du premier film des années 1990, considéré comme le pire adaptation cinématographique de l’histoire reçu. Depuis lors, Nintendo s’est prononcé contre de nouvelles adaptations.

Mais les temps ont changé et la technologie s’est énormément développée. Le succès de La série Witcher montre combien d’autres adaptations de jeu suivront. Il existe actuellement de nombreux projets tels que Détective Pikachu, Combat mortel, Inexploré, Cause juste ou alors Metal Gear Solid dans le domaine du cinéma en développement. Comme les séries sont Castlevania, Resident Evil, Halo, League of Legends, Sailor Moon Eternal jusqu’à Le dernier d’entre nous qui sont actuellement en cours d’élaboration – beaucoup d’entre eux pour Netflix.

Le patron de Nintendo est ouvert à un film Zelda

Même Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a été positif sur une éventuelle adaptation cinématographique Exprimé par « The Legend of Zelda ». On se consacrera à l’idéemais je ne veux pas encore trop promettre. Néanmoins, cette tournure à elle seule devrait donner l’espoir d’un nouveau film ou d’une nouvelle série Zelda – certainement avec Netflix à bord.

David Howe de Powerhouse Animation, le studio derrière la série animée à succès « Castlevania », a parlé d’une possible série Zelda dans une interview. Lorsqu’on lui a demandé à quoi pourrait ressembler un tel projet, David Howe a souligné qu’il y en avait déjà un Adaptation de Zelda sous la forme d’un manga. UNE Animé à son avis, la prochaine étape serait:

«Si quelque chose fonctionne dans un format manga, cela fonctionne certainement comme un anime.«

Howe va mieux et pense que beaucoup d’animateurs en seraient ravispour pouvoir participer à un projet Zelda et donner vie au vaste monde. Cependant, on voudrait Série d’action en direct, comme déjà prévu, pas mal vaste, complexe (et coûteux) devenir. À son avis, on serait initialement avec une série animée probablement mieux servis en termes de mise en œuvre et de faisabilité. De nombreuses versions réelles de franchises populaires sont finalement à la l’implémentation complexe de CGI a atteint ses limites et a échoué, selon Howe, cela devrait toujours être gardé à l’esprit lors de la planification de plans aussi ambitieux. Cela pourrait également être une raison pour laquelle la série Zelda prévue pour 2015 a finalement été abandonnée.

La série Zelda célèbre son 35e anniversaire © Nintendo

35 ans de The Legend of Zelda

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune déclaration officielle de Nintendo ou de Netflix concernant la reprise d’une série Zelda. Mais le moment est venu et ça ne pourrait pas être mieux. Après tout, la vaste et populaire franchise Zelda célébrera cette année 35e anniversaire. Le premier jeu est apparu en 1986 LA légende de Zelda par Shigeru Miyamoto et devrait être le plus réussi et avec de nombreuses suites, ramifications et variantes à ce jour série de jeux principale de Nintendo appartiennent.

Le dernier titre seul La légende de Zelda: le souffle de la nature la série action-aventure compte plus de 21 millions d’exemplaires vendus de loin la partie la plus réussie de la série et était dans le Temple de la renommée de la science-fiction et de la fantaisie enregistré. UNE La poursuite est déjà en cours, mais il n’y a pas encore de date de sortie.