La série Last of Us inspire aussi les fans : les premières réactions à la série HBO sur Sky WOW

La série HBO très attendue Le dernier d’entre nous a été créée il y a quelques heures aux États-Unis et est simultanée à partir de lundi, la 16 janvier 2023 sur le service de streaming WOW et plus Ciel Q disponible en Allemagne.

Les journalistes se sont d’avance roulés sur la tête critiques extrêmement positivescertains ont même intitulé la série comme « la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps“ – qui, compte tenu des nombreux cornichons sous licence du passé, est un éloge insensé.

Il était d’autant plus grand l’attente des fans du titre PlayStation du même nom par Neil Druckmann, créateur de TLOUqui était lui-même en grande partie responsable de la mise en œuvre de la série – avec le créateur de la série Craig Mazin (« Tchernobyl »).

les afflux de fans sur le premier épisode extra long de la survie de l’horreur a même conduit à des Panne de serveur du service de streaming HBO Max aux États-Unis. Les chiffres exacts d’accès pour l’Allemagne devraient également apparaître dans les prochains jours.

Quand les épisodes de « The Last of Us » arrivent-ils en Allemagne ?

La série HBO est exclusive à partir Lundi 16 janvier 2023 à 4h30 parallèle à la première mondiale aux États-Unis Ciel WOW disponible. Les autres au total 9 épisodes sont disponibles à la même heure tous les lundis matin – jusqu’à Finales le 13 mars 2023.

Les épisodes individuels de « The Last of Us » sont proposés soit en allemand, soit en version originale avec sous-titres allemands ou anglais.

Les premières réactions des fans sont enthousiastes à propos de The Last of Us

Nous jetons un coup d’œil à ceux premières réactions des fansqui apparemment a fait comme les critiques avant beaucoup d’éloges pour la sériela mise en œuvre et surtout la deux acteurs principaux Pedro Pascal et Bella Ramsey rencontrer.

Chez Rotten Tomatoes, quelque chose se brise avec The Last of Us 96 % d’audience les graphiques. A titre de comparaison : les critiques sont même incluses 99 pour cent!

