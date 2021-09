La série House of Secrets se déroule avec Chris Columbus à Disney +

Réalisateur Christophe Colomb n’est pas étranger aux aventures fantastiques familiales, ayant écrit le scénario de Gremlins et Les Goonies dans les années 1980, puis a dirigé Harry Potterdébuts sur grand écran et plus récemment Les Chroniques de Noël 2. Maintenant, Columbus s’adapte Maison des Secrets pour Disney + de sa propre trilogie de romans qu’il a co-écrit avec Ned Vizzini en 2013. La nouvelle série est développée par le réalisateur avec ses partenaires de 26th Street Pictures, Mark Radcliffe et Michael Barnathan, mais il est actuellement trop tôt dans la production de deviner quand nous verrons la série arriver sur la plate-forme Disney + autre que de dire que cela devrait prendre quelques années.

« Chris, Michael et Mark racontent des histoires qui résonnent auprès de multiples publics, à travers les générations et les genres, qui offrent un sentiment de magie et d’émerveillement à travers des personnages de définition », a déclaré Ayo Davis, vice-président exécutif du développement créatif et de la stratégie chez Disney Branded Television. « Il y a tellement d’affinités pour leurs films acclamés, et nous sommes ravis de travailler avec eux pour développer Maison des Secrets dans une passionnante série Disney+. »

Columbus a été inspiré pour écrire les romans après avoir vu l’impact de la série Harry Potter sur les enfants et les jeunes adultes, et il le considère comme une sorte de cousin de Les Goonies, qui n’a jamais eu sa propre suite. L’histoire suit les trois enfants Walker, Cordelia, Brendan et Eleanor, qui ne sont pas heureux lorsque leurs parents décident d’acheter la maison effrayante de Kristoff, et cela ne s’améliore pas lorsque la maison est démolie par la mystérieuse Dahlia Kristoff, qui prétend être la « Wind Witch » et la fille du propriétaire original de la maison, Denver Kristoff. Soudain, les enfants se rendent compte qu’ils ne sont plus dans le monde réel et sont plutôt piégés dans une histoire écrite par Denver Kristoff et doivent localiser un livre magique, à travers des aventures dangereuses et folles s’ils espèrent s’échapper dans le monde réel.

Columbus a travaillé à l’origine sur les lieux comme un scénario appelé Pierres du temps, mais à l’époque, il n’y avait aucun moyen de faire le film sans que cela coûte trop cher à produire, alors il a plutôt décidé de suivre l’idée sur une nouvelle voie. N’ayant aucune expérience dans l’écriture de romans, Columbus s’est associé à Vizzini et, après avoir collaboré par courrier électronique, le couple a créé une section de 100 pages qui a été reprise par un éditeur quelques jours après son envoi spéculatif. Après avoir obtenu les conseils de Harry Potter créateur JK Rowling sur le développement du personnage, le roman a été publié à un ensemble de critiques principalement positives. La trilogie complète devait auparavant être adaptée au cinéma en 2014, mais alors que le tournage devait commencer en janvier de la même année, cela ne s’est jamais produit.

Disney a récemment ajouté un certain nombre de grands projets fantastiques à sa liste de diffusion en continu, tentant apparemment de rattraper Netflix et Amazon qui ont récemment pris en charge un certain nombre de grandes séries fantastiques, y compris la prochaine Le Seigneur des Anneaux série de ce dernier. Avec leur franchise qui tourne à plein régime en ce moment, il semble que la Maison de la souris cherche maintenant à ajouter plus de franchises potentielles à son catalogue, et en principe, Maison des Secrets semble être un ajustement parfait. Ne vous attendez pas à ce que Chris Columbus regarde leur redémarrage de Home Alone. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Disney Plus