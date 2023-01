La série Disney + Willow ramène Madmartigan à travers un camée de la famille Kilmer

Cet article contient des spoilers pour l’épisode 6 de Willow.





Dès le début, saule Le showrunner Jonathan Kasdan a clairement indiqué qu’en plus des retours de Warwick Davis et Joanne Whalley, Madmartigan de Val Kilmer serait une « grande partie » de la série suite de Disney +. Dans le sixième épisode, cela s’est produit de manière inattendue lorsque la voix de Madmartigan a été entendue parler à Kit, sa fille à l’écran, pour l’attirer à travers un portail. La voix entendue dans l’épisode était spéciale pour les personnes impliquées dans la production de la série, ainsi que pour les fans, car elle a été créée grâce à une collaboration entre Val Kilmer et son fils Jack.

Alors que la bataille bien documentée de Val Kilmer contre le cancer de la gorge l’a rendu incapable de parler comme il le faisait auparavant, comme on l’a vu dans son apparition émotionnelle en tant qu’Iceman dans Top Gun : Maverickl’acteur voulait vraiment faire partie de la saule série. Bien qu’il y ait eu à l’origine un plan pour que l’acteur fasse une sorte d’apparition dans la série, les protocoles de Covid signifiaient qu’il n’était pas sûr pour Kilmer de voyager pour le tournage. Cependant, cela ne signifiait pas qu’il ne pouvait pas faire partie de la première saison de saule du tout. Kasdan a révélé dans une interview avec Decider :

« Jack a toujours été un grand ami de Willow, vous savez. Entre Joanne et Val, il est essentiellement l’enfant de la franchise Willow. Nous avons en fait enregistré avec Val et nous avons utilisé sa performance comme piste de guidage. Ensuite, Jack a reçu la performance de Val pour écouter et ensuite copier ce que son père avait fait en termes de vous savez, les éléments de performance du truc de Val. Ensuite, le voir sur le plateau – dupliquer son père comme il l’avait fait pour le documentaire qu’ils ont réalisé – c’était surréaliste et très émouvant parce que vous savez, Val fait tellement partie intégrante de la famille. Il est un élément tellement critique de Willow. Il est toujours avec nous en tant que partisan, défenseur et conseiller sur la façon de garder ce personnage en vie. Et je pense [he] J’aimerais beaucoup revenir à l’écran si l’occasion le permet.





Val Kilmer aura-t-il la chance de revenir dans la saison 2 de Willow ?

Actuellement, on ne sait pas si Willow sera renouvelée par Disney, mais Kasdan a plein d’idées si l’occasion se présente. Cela inclut une apparition complète de Madmartigan de Val Kilmer sous une forme ou une autre.

Les critiques de Rotten Tomatoes sur la série ont été très mitigées, les critiques faisant l’éloge de la série, tandis que le public a critiqué l’écriture et le jeu dans la série. Tout comme le film de 1988, l’audience initiale de Willow n’était pas très réjouissante selon Télévision sambaqui a signalé que seuls 481 000 foyers se connectaient à saule au cours des cinq premiers jours. Comparé à d’autres versions de Disney + telles que Mme Merveille (775k foyers) et She-Hulk : avocate (1,5 million de foyers), les chances de renouvellement d’une émission au coût conséquent pour ses éléments fantastiques semblent minces. Attendez-vous à découvrir le destin de saule dès que la première, et potentiellement la seule, saison se termine sur Disney +.