La série dérivée de Batman HBO Max Gotham PD obtient un grand changement dans les coulisses

Le Batman spin-off centré sur le Gotham PD en développement pour HBO Max a trouvé un nouveau sang créatif. Joe Barton, le créateur de Fille / Haji, a été sélectionné comme nouveau showrunner pour le prochain projet DC. Auparavant, Terence Winter, de Les Sopranos renommée, a été à bord pour diriger l’émission, qui se déroulera dans le même univers que le prochain film de Matt Reeves. Maintenant, c’est à Barton de faire le compagnon des débuts de Robert Pattinson en tant que Dark Knight.

Selon plusieurs rapports, Joe Barton s’est engagé en tant que nouveau showrunner pour la série actuellement sans titre. Terence Winter était à bord de la série lorsqu’elle a été annoncée pour la première fois en juillet de l’année dernière. Mais il est parti il ​​y a quelques mois à cause de différences créatives. Avec Matt Reeves à bord en tant que producteur clé, l’émission a été commandée directement en série pour HBO Max et existera dans le même univers que Le Batman. Il aura lieu avant les événements du film au cours de la première année de lutte contre le crime de Batman à Gotham City. Le film, comme Reeves l’a révélé précédemment, se déroulera au cours de la deuxième année des exploits du super-héros.

C’est un gros concert pour Joe Barton qui n’a pas encore abordé quoi que ce soit d’aussi important que celui-ci au cours de sa carrière. Barton est surtout connu pour avoir écrit sur la BBC et Netflix Fille / Haji, qui a débuté en 2019. Certains de ses autres crédits incluent le film d’horreur Le rituel, également conçu pour Netflix, ainsi que Notre guerre mondiale et Humains. Barton a également écrit le prochain film de science-fiction Invasion, qui met en vedette Riz Ahmed et Octavia Spencer.

Les détails de l’intrigue pour la série sont en grande partie gardés secrets pour le moment. On dit que la série explorera davantage Gotham City telle qu’elle existe dans cet univers. Bruce Wayne de Robert Pattinson existera en dehors de la continuité établie du DCEU. Cela fera partie du plus grand multivers DC. On ne sait pas si des acteurs du film apparaîtront, comme Pattinson. Bien que cela ait du sens, étant donné qu’ils occupent le même espace. Jeffrey Wright, qui joue Jim Gordon dans Le Batman, semble également être un choix logique. Le spectacle a été présenté sous le titre de travail « Gotham Central » mais, officiellement parlant, il reste sans titre. Ils ne peuvent pas simplement aller avec Gotham, puisque l’émission produite par Fox qui a duré 100 épisodes les a battus à plein régime.

Cela fait partie d’une stratégie plus large chez WarnerMedia et DC Films. L’idée sera d’avoir des films DC et des spin-offs pouvant exister sur HBO Max. Le studio cherche à élargir la portée de l’univers dans l’espoir de pouvoir renforcer les abonnés du service de streaming, lancé l’année dernière. Wonder Woman 1984 fourni un grand coup de pouce dans le département des abonnés, donc des émissions comme celle-ci pourraient très bien faire de même. Il n’y a pas encore de mot sur le moment où la série devrait faire ses débuts. Le Batman est actuellement prévu d’arriver en salles le 4 mars 2022. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

