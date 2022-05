La série Daredevil serait en préparation chez Disney +

Après plusieurs mois de rumeurs, une nouvelle Casse-cou La série serait en développement chez Disney +. Variety rapporte que le streamer ira de l’avant avec un nouveau Casse-cou spectacle avec Matt Corman et Chris Ord attachés à l’écriture et à la production exécutive. Le point de vente note que Marvel n’a pas officiellement confirmé la série tandis que les représentants de Corman et Ord ont refusé de commenter les nouvelles.

Pas de détails sur le nouveau Casse-cou la série a été spécifiée dans le rapport, mais il semble très probable qu’elle mettrait en vedette certains des mêmes personnages que les fans ont rencontrés dans l’original Casse-cou qui a duré trois saisons sur Netflix. Les droits sont depuis revenus à Marvel et Disney, ce qui leur a permis d’aller de l’avant avec ces personnages. Peut-être que l’excitation qui était claire chez les fans lorsque Charlie Cox s’est présenté dans Spider-Man : Pas de retour à la maison a aidé à convaincre la Maison de la souris de faire enfin tourner ces engrenages.

Corman et Ord sont surtout connus pour avoir co-créé la série télévisée Affaires secrètes, diffusé sur USA Network de 2010 à 2014. Leur autre travail comprend la série NBC The Ennemi intérieur et Le brave avec l’émission CW Endiguement.

Cette nouvelle sera passionnante pour de nombreux fans de Marvel, mais ce n’est peut-être pas si choquant que ça. Marvel et Disney ont taquiné plus à venir du Casse-cou personnages de l’univers cinématographique Marvel depuis qu’ils ont officiellement traversé. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Charlie Cox reprendrait le rôle de Spider-Man : Pas de retour à la maisonet les fans étaient ravis de voir que cela s’est avéré vrai lorsqu’il a fait une apparition spéciale, interagissant avec Peter Parker de Tom Holland dans une scène très mémorable.

Le Casse-cou des personnages se sont également aventurés sur le petit écran pour Disney+. Cela inclut notamment Vincent D’Onofrio apparaissant dans la série Oeil de faucon où il a été laissé avec un destin ambigu. Les fans savent probablement mieux que de croire que le personnage est vraiment parti, et il y a de fortes chances qu’il soit impliqué dans le rapport Casse-cou redémarrer pour Disney +. D’Onofrio a été très ouvert sur son désir de faire plus avec ce rôle acclamé.

« J’espère qu’il n’est pas mort », a déclaré l’acteur à Deadline en décembre. « Je suis avec les fans, je veux continuer à jouer ce rôle. J’espère que nous continuerons. je ne le savais pas Casse-cou allait se terminer quand il l’a fait, je pensais qu’il allait continuer pendant encore quelques années. Il y avait beaucoup à explorer là-bas, il y avait de nombreuses facettes de mon personnage à explorer.

Discutant du retour du MCU de son personnage, D’Onofrio a ajouté: « Les gens que je joue sont basés sur de vraies émotions et la vraie vie, et j’essaie de ramener les événements de leur passé dans le présent. Kingpin est comme ça dans Oeil de faucon. Il a beaucoup plus de force physique et peut subir des abus physiques, mais ancré dans ce monde émotionnel. Et il fait tout à travers ce monde émotionnel : il est à la fois comme un enfant et un monstre. Tout ce qu’il fait est basé sur des événements de son enfance.





