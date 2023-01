La série dans laquelle Meryl Streep jouera aux côtés de Selena Gomez

Étoile+

Meryl Streep et Paul Rudd sont ajoutés pour la saison 3 de Only Murders in the Building.

©IMDBMeryl Streep fera partie de la saison 3 de Only Murders in the Building

séries de Étoile+ Seuls les meurtres dans le bâtiment a été assez réussi depuis sa création et tout indique que ce sera plus grand, eh biens pour la troisième saison de l’émission, la participation de Meryl Streep aux côtés de Selena Gomez vient d’être confirmée, Steve Martin Oui Martin court dans l’émission que sur des plateformes comme IMDB ajouter jusqu’à 8,1 étoiles sur 10.

Seuls les meurtres dans le bâtiment suivez l’histoire de « Les voisins de l’Upper West Side Charles (Martin), Oliver (Short) et Mabel (Gomez), qui partagent leur amour du vrai crime. Lorsqu’un voisin meurt dans l’immeuble, le trio décide de résoudre le mystère et d’enregistrer un podcast à ce sujet.« .

Grâce à TikTok, Selena Gomez a montré qu’elle était sur le plateau avec Steve Martin et Martin Short, quelque chose d’habituel, cependant, la surprise a été lorsque Selena a dit « attendez » et a montré Paul Rudd (l’homme fourmi) et comme si cela ne suffisait pas, derrière Selena et Steve Martin rien que l’actrice oscarisée Meryl Streep est sortieanticipant qu’il aura un rôle dans la série.

+ Dans combien d’épisodes de Only Murders in the Building Meryl Streep sera-t-elle présente ?

En quelques heures seulement, la vidéo a rapidement approché les 1 millions de vues, cependant, Meryl Streep sera-t-elle dans l’intégralité de la saison ? Bien que Star+, la plateforme où l’on peut voir le programme, n’ait rien dit, des sites comme IMDB pointe vers ça Meryl ne participera qu’à un seul épisode et le nom de son personnage n’a pas été dévoilé.

D’autre part,

Le rôle de Paul Rudd s’appelle Ben Glenroy et selon

IMDB il participe à un total de deux épisodes de toute la série.

Ce rôle avait déjà été joué par Rudd dans l’épisode 10 de la deuxième saison. et maintenant il promet de revenir pour le premier épisode de la troisième saison, où il sera également

Jesse Williams.

Il n’est pas étrange de voir des stars invitées dans Only Murders in the Building, car avant

Meryl Streep Oui

Paul Rudd ils ont déjà fait quelques apparitions de célébrités telles que

Tina Fey,

Shirley Mc Laine,

Cara Delevingne,

Amy Schumer et même le musicien

Piqûre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?