La série d’action en direct Madame Xanadu de DC se déroule sur HBO Max avec JJ Abrams

Une nouvelle série télévisée basée sur Madame Xanadu serait en préparation chez HBO Max. Basée sur le personnage de DC Comics créé par David Michelinie et Michael William Kaluta, la série s’appellera Madame X et vient de Bad Robot Productions de JJ Abrams et de Warner Bros. Television. HBO Max n’a pas encore fourni de commentaire officiel sur l’actualité.

Angèle Robinson (Professeur Marston et les Wonder Women, Vrai sang) écrira le Madame X séries. Drame d’une heure, la série sera également produite par Robinson si le projet est officiellement commandé en série sur le streamer. Abrams et Ben Stephenson seront également producteurs exécutifs avec Rachel Rusch Rich co-productrice exécutive.

Selon THR, Abrams et sa partenaire/épouse Bad Robot, Katie McGrath, ont personnellement recruté Robinson pour Warner Bros. TV avec un contrat lucratif à huit chiffres spécifiquement pour qu’elle puisse écrire et superviser. Madame X. L’accord l’a éloignée de Paramount TV Studios, même si elle continuera à travailler sur le Danse éclair reboot qu’elle avait déjà commencé à développer pour le studio et Paramount+.

Dans les bandes dessinées originales, Madame Xanadu est une sorcière immortelle dont l’histoire remonte au règne du roi Arthur, et elle était même une amoureuse du sorcier Merlin. Avec la capacité de voir l’avenir, le personnage mystique est apparu pour la première fois en 1978 dans le cadre du Justice League Sombre univers. Dans la tradition de DC Comics, elle a aidé la Suicide Squad et a été la conseillère spirituelle de Spectre. Plus récemment, Madame Xanadu s’est révélée être la mère du méchant Doctor Destiny dans DC’s Le nouveau 52 séries.

Ce projet est l’un des multiples spectacles en cours à HBO Max dans le cadre du plan d’Abrams pour développer un Justice League Sombre franchise d’action réelle. Avec l’idée de garder tous les spectacles connectés dans le cadre d’un univers cinématographique plus large, Abrams’ Bad Robot développe également un Constantin série qui a déjà été annoncée. Pendant ce temps, Bad Robot travaille sur un nouveau Zatanna série aussi, mais comme pour Constantin et Madame X, il en est encore aux tout premiers stades de développement.

Le travail d’Abrams avec DC Films et Warner Bros. comprendra également un film d’animation Homme chauve-souris série avec Matt Reeves et un nouveau Superman reboot présentant le premier acteur noir à jouer l’homme d’acier. Abrams n’est à bord que pour servir de producteur au projet et ne dirigera pas, car le plan est qu’une personne de couleur dirige le redémarrage. Ta-Nehisi Coates écrit le scénario et la rumeur dit qu’il présentera une nouvelle histoire d’origine pour Superman se déroulant en dehors du DCEU. Si cela est vrai, cela peut également signifier que le temps d’Henry Cavill dans le rôle est maintenant terminé.

Jusqu’à ce que HBO Max commente Madame X, il va y avoir très peu d’autres choses à faire. On ne sait actuellement pas quand le tournage pourrait commencer ou qui pourrait potentiellement jouer le rôle principal. Il n’y a pas non plus de mot sur une date de sortie possible sur HBO max. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

