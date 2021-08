La série « Chucky » se termine enfin avec sa production

À peine deux mois avant la première de la série, « Chucky » a officiellement terminé le tournage de sa première saison. Don Mancini, créateur de la franchise et en charge du développement de la série, a partagé cette nouvelle avec ses followers sur ses réseaux sociaux. Et c’est ainsi que ça se termine. Chucky veut honnêtement remercier tout le monde, devant et derrière la caméra en cette sacrée grande occasion », a-t-il commenté.

La nouvelle de Mancini intervient après que l’actrice Jennifer Tilly a récemment confirmé sur ses réseaux sociaux qu’elle concluait de manière satisfaisante ses scènes au sein de la série. Elle ne sera pas le seul élément de la saga qui s’intègre à la production, puisqu’elle rejoint l’acteur Brad Dourif, qui revient prêter sa voix au meurtrier impitoyable Charles Lee Ray.

« Chucky » mettra également en vedette le retour tant attendu d’Alex Vincent dans son rôle d’Andy Barclay dans les deux premiers volets de la franchise, rejoignant Christine Elise McCarthy, la sœur adoptive d’Andy dans le deuxième volet. Après sa performance exceptionnelle en tant que Nica Pierce dans « Curse of Chucky » et « Cult of Chucky », Fiona Dourif rejoint également le casting de la série.

« Child’s Play » a également de nouveaux visages dans la franchise qui comprend la participation de Devon Sawa (Destination finale), qui incarnera deux personnages différents, Lexa Doing, Zackary Arthur, Teo Briones, Bjorgvin Arnarson et Alyvia Alyn Lind, qui sera le jeune casting de l’histoire.

Lors de la présentation de la série dans l’édition virtuelle du Comic-Con, Don Mancini a assuré que cette histoire sera plus proche de l’atmosphère d’horreur créée dans les premiers opus de la franchise. « C’est quelque chose que nous n’avons pas fait beaucoup depuis ‘Child’s Play 3’, mais je voulais changer un peu et au lieu de me concentrer sur les enfants de six ou sept ans, j’ai pensé à me concentrer sur les adolescents. Ce sera une énorme tournure sur la façon dont Chucky interagit avec eux. » « Chucky » sortira à la télévision sur SYFY le 12 octobre.