La série « Chucky » confirme son lancement en fin d’année

La série inspirée de la franchise d’horreur « Child’s Play » est en développement depuis des années, devenant une production très attendue par les fans. Don Mancini, créateur de la saga, s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour présenter un teaser qui confirme la fenêtre de lancement estimée de la série, qui sortira cette année.

La pandémie aurait entraîné des retards dans la production de cette série qui s’appellera « Chucky », même si ces derniers mois des progrès substantiels ont été confirmés pour son arrivée à SYFY à l’automne 2021.

«Ce n’est pas une blague du poisson d’avril. La série Chucky est officiellement en production et sera diffusée sur le réseau américain et SYFY cet automne », a annoncé Mancini sur son compte Twitter. Le teaser comporterait également le titre du premier épisode de la production: «Death by Misadventure».

« Chucky » racontera son histoire dans une ville de banlieue apparemment calme où la redoutable poupée apparaît lors d’une vente de jardin, perturbant sa paix supposée avec une grande vague de violence qui menace d’exposer les idiosyncrasies et les hypocrisies de ses habitants, tout en explorant les origines de Charles Lee Ray, le meurtrier dont l’âme a pris possession de la poupée.

Don Mancini a écrit les sept films de la saga et a répété son travail de scénariste dans cette série, qui aura également ses contributions dans les coulisses, revenant sur le ton d’horreur et de suspense présenté dans les premiers opus de la franchise.

« Chucky » présentera également à nouveau la voix de Brad Douriff, qui a joué le personnage depuis le premier opus en 1988, accompagné de Jennifer Tilly dans le rôle de Tiffany, la petite amie dérangée du meurtrier titulaire de la production. Au cours de la semaine écoulée, le retour de Fiona Dourif dans le rôle de Nica, le personnage principal de « Curse of Chucky » et « Cult of Chucky », a été confirmé.