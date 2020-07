La série animée Green Hornet avec une touche moderne vient de Kevin Smith

Kevin Smith fait boucler sa carrière alors que le cinéaste s’attaque enfin à une franchise qu’il poursuit depuis longtemps. le Les commis réalisateur a été sollicité pour développer une nouvelle série animée basée sur The Green Hornet pour WildBrain, la société derrière le Cacahuètes et Inspecteur Gadget. L’émission sera centrée sur le fils et la fille de Green Hornet et de son fidèle partenaire Kato.

Selon un nouveau rapport, la série animée The Green Hornet est en cours de développement pour un public familial. Il n’y a pas de réseau ou de service de streaming actuellement connecté, mais Smith proposera le projet à d’éventuels prétendants. Pour ce que ça vaut, il fait actuellement un nouveau Maîtres de l’univers série pour Netflix. Cela pourrait donc être une bonne solution. Smith avait ceci à dire à ce sujet.

“C’est un honneur d’accompagner les légendaires Green Hornet et Kato dans leur propre série animée pour la première fois dans la riche histoire de ces personnages emblématiques de la culture pop. Nous raconterons l’histoire de deux Hornets, passés et futurs, qui s’étend sur générations et s’inspire de toute une vie passée à regarder des dessins animés classiques et des animations étonnantes comme Batman: la série animée, Heavy Metal et Super Friends. Je ne peux pas croire que WildBrain m’a donné ce travail et je ne peux pas les remercier assez pour l’opportunité prolonge un peu plus mon enfance. “

le Kevin Smith la série présentera un décor contemporain. On dit qu’il suit les aventures d’une version «ré-imaginée» de Green Hornet et Kato. Les personnages principaux seront le fils adulte du Frelon vert original et la fille du Kato original. Ils feront équipe pour combattre le crime à Century City. La voiture emblématique du héros, la Black Beauty, sera également incluse. Stephanie Betts, vice-présidente exécutive du contenu et des séries actuelles chez WildBrain, avait ceci à dire.

“Nous sommes ravis de nous lancer dans une nouvelle série animée Green Hornet avec Kevin, qui a mis en place un monde incroyablement riche avec une distribution de personnages incroyables – en particulier Kato, qui n’est plus seulement un acolyte, mais est maintenant une forte partenaire féminine. au Green Hornet. Avec son talent ingénieux et sa passion pour les super-héros et les franchises classiques, Kevin est le créateur idéal pour mettre à jour le Green Hornet. Nous sommes ravis de partager les nouveaux Green Hornet et Kato avec un public du monde entier. “

Kevin Smith, qui a réalisé le plus récemment Jay et Silent Bob redémarrent, a une longue histoire avec cette franchise. Le cinéaste a été embauché par Miramax en 2004 pour écrire un scénario pour Le frelon Vert film. Sa version n’a jamais été faite, avec Seth Rogen en vedette dans une version réalisée par Michel Gondry en 2011. La version de Smith a été transformée en une série de bandes dessinées qui a été publiée par Dynamite en 2010.

Le frelon Vert est né comme un super-héros créé pour la radio dans les années 1930. Le personnage est surtout connu pour la série d’action en direct diffusée dans les années 60, mettant en vedette la légende des arts martiaux Bruce Lee dans le rôle de Kato. En plus de cette nouvelle série animée, il a été annoncé plus tôt cette année qu’Universal Pictures travaillait sur un redémarrage de film d’action en direct intitulé The Green Hornet and Kato. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Frelon vert