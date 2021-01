La série Amazon du Seigneur des Anneaux nous emmènera à Númenor

Amazon a révélé le synopsis de la série Le Seigneur des Anneaux. Et comme nous nous y attendions tous, nous verrons enfin Númenor.

Amazon a décidé que c’était le bon moment pour parler de sa série vedette. Non, ce n’est pas El Cid. Et ce n’est pas comme si j’en avais trop dit. Mais au moins aujourd’hui, nous pouvons compter sur un Synopsis de la série Le Seigneur des Anneaux ce qui est officiel et confirme de nombreuses théories.

Le synopsis, recueilli exclusivement dans The One Ring, nous raconte plusieurs choses importantes. L’un d’eux est le cadre du deuxième âge. Autrement dit, bien avant les événements racontés dans la trilogie Le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux. Il est également confirmé que nous verrons des endroits comme Númenor et, en plus, nous aurons à «Le plus grand méchant» qui a donné naissance à la plume de Tolkien. Et voici un autre … problème.

Nous vous laissons le synopsis complet (traduit, puisque nous sommes très gentils):

La prochaine série d’Amazon présente les légendes héroïques du monde sur les écrans pour la première fois. légendaire deuxième âge de l’histoire de la Terre du Milieu. Ce drame épique se déroule des milliers d’années avant les événements de Le Hobbit et du Seigneur des anneaux de JRR Tolkien et ramènera les téléspectateurs à une époque où de grandes puissances ont été forgées, les royaumes sont devenus gloire et sont tombés. en ruine, des héros improbables ont été mis à l’épreuve, l’espoir est suspendu par les plus belles cordes, et le plus grand méchant jamais sorti de la plume de Tolkien a menacé de couvrir le monde entier dans les ténèbres. Commençant à une époque de paix relative, la série suit un casting de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils s’affrontent. à la renaissance tant redoutée du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux aux majestueuses forêts de la capitale elfique de Lindon, en passant par l’impressionnant royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux extrémités de la carte, ces royaumes et personnages laisseront un héritage qui durera longtemps après leur disparition.

Comment restez-vous les gars, hein?

De qui peut-on parler?

Si vous êtes fans du Seigneur des Anneaux, vous saurez que, bien que Sauron soit peut-être le plus connu, il n’est pas de loin le pire de tous. Le «méchant original», ou le grand ennemi de tout le monde, est Melkor (ou Morgoth, selon le jour où vous obtenez). C’est, sinon le plus puissant, l’un des plus puissants des Ainur, et donc de loin supérieur à «l’Oeil qui voit tout». Cependant, pendant la vieillesse, son rôle est plutôt léger, car il est emprisonné et démis de ses fonctions. Par conséquent, le fait que ce dieu apparaisse n’est pas très pertinent dans l’histoire.

Ce deuxième âge, cependant, coïncide davantage avec l’apparition de Sauron comme l’ennemi des peuples libres. La forge des anneaux de pouvoir, la corruption de Númenor et sa disparition du monde ou la grande guerre qui l’a conduit à affronter toute la Terre du Milieu avant de tomber presque dans l’oubli, sont quelques-uns des thèmes dans lesquels nous avons pu voir l’action couler. Mais il y a plus.

Nous devrons voir où vont finalement les plans car s’ils font vraiment cinq saisons comme prévu, cela peut être très très épique. En fait, ce ne serait pas mal si la fin de la série coïncidait avec le début du film Le Seigneur des Anneaux. Autrement dit, la guerre dans laquelle Sauron a perdu sa bague …